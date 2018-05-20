Электрогитару Боба Дилана продали на аукционе за $490 тысяч 20.05.2018, 19:31

Кроме Дилана инструментом пользовались рок-музыкант Эрик Клэптон и соло-гитарист The Beatles Джордж Харрисон.

Электрогитара Fender Telecaster 1965 года выпуска, принадлежавшая американскому певцу Бобу Дилану и канадскому гитаристу Робби Робертсону, продана за $490 тыс. на аукционе Julien's Auctions. Об этом говорится в сообщении в Twitter аукционного дома, передает РБК.

«Fender Telecaster 1965 года, принадлежавший Боба Дилану и Робби Робертсону, продан за $490,000 на аукционе», — сообщает Julien's Auctions.

Эта гитара принадлежала Робби Робертсону, но была использована Бобом Диланом во время его первого мирового турне в 1966 году вместе с Робертсоном. Кроме них инструментом пользовались британский рок-музыкант Эрик Клэптон, соло-гитарист The Beatles Джордж Харрисон и американский музыкант из группы Робертсона The Band Левон Хелм.

В ноябре 2017 года за $400 тыс. была продана другая гитара, которой пользовался Боб Дилан, — Martin модели D-28 1963 года. На ней музыкант играл в течение 1970-х годов. Из всех гитар Дилана за наибольшую цену был продан Fender Stratocaster — его оценили в $965 тыс. в 2013 году. На этом инструменте музыкант играл на фолк-фестивале в Ньюпорте в 1965 году вскоре после релиза одной из самых известных его песен — «Like a Rolling Stone». Fender Stratocaster Дилана стал самой дорогой из проданных за всю историю гитарой.

Боб Дилан — американский музыкант, певец, художник, писатель и киноактер. В 2016 году он получил Нобелевскую премию по литературе за «создание новых поэтических выражений в рамках великой американской песенной традиции». На церемонию Дилан приехать отказался и забрал премию только в апреле 2017 года. За творческую карьеру у Дилана вышло 40 альбомов, песни в которых были написаны в стилях от фолк- и кантри-рока до госпела, христианского рока и американы.