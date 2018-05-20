Свадебный костюм из Кобринского района признали историко-культурной ценностью 20.05.2018, 19:45

Фото: realbrest.by

Костюм внесен в список историко–культурных ценностей как нематериальное наследие.

Деревня Леликово в Дивинском сельсовете Кобринского района, некогда Лоликовцы, известна с XVI века. Свое название, считается, получила благодаря аисту, которого тут называют «лэлэка».

А прославилась благодаря... петуху. Точнее, петушиному перу, которым местные свахи украшали плат с «короной» — головной убор к костюму. Недавно костюм леликовской свахи как нематериальное наследие внесен в Государственный список историко–культурных ценностей Беларуси, пишет «Реальный Брест».

Пенсионеры Анастасия и Петр Шепетюк — леликовская творческая семья, главные сельские краеведы. Петр Степанович — поэт, пишет на местном диалекте стихи. Долгое время руководил Леликовским сельским клубом. Анастасия Игнатьевна — дама энергичная, заводная, была художественным руководителем. Когда–то она сама сшила костюм леликовской свахи, теперь мастерит второй — чтобы в наследство передать двум внучкам Кате с Дашей. В гости к творческой семье отправляемся вместе с заведующей автоклубом Кобринской районной клубной системы Ольгой Пьянцевой:

Фото: realbrest.by

— Анастасия Игнатьевна и представляла в конце апреля костюм членам научно–методической рады в Министерстве культуры. Как заправская сваха вышла с караваем.

Испеченным в печи хлебом Анастасия Игнатьевна встречает и нас.

Прошу ее надеть костюм, чтобы разглядеть, что же в нем такого особенного. Пока хозяйка переодевается, сама примеряю плат — «брыжы» по–местному. Петушиные перья, прикрепленные к лубяной коробочке, не могут не вызвать улыбку. С таким нарядом на голове костюм выглядит как маскарадный. Так и должно было быть на свадьбе, считает Анастасия Шепетюк:

— Маленькой девочкой я видела свах в таких нарядах. Веселые, смешные. Считалось, что сваха — боевая подруга жениха, руководитель обрядового действа. Жених — петух, сваха — курица, потому и с перьями на голове. На свадьбе свахам, а женихи побогаче брали в свахи до 15 женщин и девушек, полагалось сочинять про гостей частушки.

Кроме головного убора, еще одна отличительная особенность костюма — «вочы». Нашивки в виде глаз есть на рубахе, на фартуке, на рукавах. С такими «помощниками» сваха должна была видеть на свадьбе всё и всех, тем более что в прежние времена гуляли не день и не два. Такие костюмы шили не только в Леликово — еще в соседнем Повитье, в деревне Радостово Дрогичинского района, а также в приграничных Ратновском и Любешевском районах Волынской области Украины.

Ольга Пьянцева говорит, что на экспедиции, подготовку материалов для внесения предложения в Министерство культуры ушел не один год:

— Примечательно, что традиционный праздничный женский костюм на Кобринщине несколько другой — более утонченный, с вышивкой, а наряд леликовской свахи даже по колориту отличается. До середины прошлого века костюм жил, его шили к свадьбе. Потом традиция стала уходить, а костюмы стали скупать музеи. Мы знаем, что есть наряд леликовской свахи в Минске, в Пинске. Намерены выяснить, где еще.

Фото: realbrest.by

Анастасия Игнатьевна костюм, можно сказать, возродила. А после того как он стал историко–культурным наследием и взят под охрану государства, в Дивинском центре ремесел будут делать куклы–свахи. Хороший подарок гостям!

Директор Дивинского центра ремесел Наталья Климук показывает первую куклу в наряде леликовской свахи:

— С участием Анастасии Шепетюк мы провели мастер–класс для детей, которые у нас занимаются. Интерес большой. Правда, проблематично сегодня купить красный сатин или хотя бы штапель. Но будем искать. Наша задача — не просто сохранить костюм, а возродить. Передача следующему поколению должна обязательно присутствовать — таково условие при внесении объекта в список историко–культурных ценностей. Отрадно, что наша молодежь воспринимает и поддерживает традицию.