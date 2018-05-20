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Twitter Обамы установил мировой рекорд

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  • 20.05.2018, 19:55
Барак Обама

Бывший президент CША до сих пор не теряет популярности.

20 мая 2015-го бывший американский президент Барак Обама установил мировой рекорд. Его тогдашний официальный аккаунт в Twitter набрал миллион фолловеров за кратчайший промежуток времени, передает gazeta.ua.

Безумное количество пользователей успело подписаться за менее чем 5 часов после создания профиля, сообщили на сайте Книги рекордов Гиннесса.

К этому событию аккаунт Twitter @POTUS опубликовал специальную анимационную карту, которая показывает, в каких странах и как быстро профиль президента набирал известности.

Бывший президент до сих пор не теряет популярности. Его личный аккаунт - @BarackObama, имеет сейчас 103 млн фолловеров.

Официальным аккаунтом @POTUS теперь руководит Дональд Трамп. Сейчас он имеет больше 23 млн подписчиков.


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