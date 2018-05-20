Орша: место, где остановилось время 4 20.05.2018, 20:51

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В Орше можно снимать фильмы о советском прошлом без декораций.

При попадании в район Оршанского льнокомбината появляется ощущение, что оказался в огромном павильоне для кинематографистов, где будет сниматься фильм о советском прошлом, пишет «Салiдарнасць».

Оршанский льнокомбинат

От предприятия к центру города ведет проспект Текстильщиков. В его начале – впечатляющие здания, возведенные в 1930-х годах. В общежитиях, жилых домах и школах присуствуют монументальные колонны, балконы и лепнина. Это самый масштабный из возведенных в Беларуси в довоенные годы рабочих поселков.

В сети можно найти такие объявления о продаже жилья: «Продается 3-комнатная квартира по проспекту Текстильщиков на втором этаже пятиэтажного кирпичного дома 1937 года постройки».

На одном из домов висит вывеска о Георгии Семенове. Он возглавлял льнокомбинат 30 лет (1941-1972). При нем предприятие активно развивалось и расширялось.

В 1957 году на проспекте Текстильщиков закончили строительство Дворца культуры льнокомбината в стиле советcкого неоклассицизма. Теперь это городской ДК.

У памятника рабочим и служащим льнокомбината, погибшим в годы войны, звучит «Катюша». С проспекта сюда свернул ветеран. Дедушка расспрашивает прохожих, показывая рукой в сторону музыки и памятника: «Что там происходит? 9 мая ведь только завтра».

Кстати, в 1950-х где-то в этом рабочем поселке, по видимому, жила мать правителя Екатерина Трофимовна Лукашенко, работавшая на льнокомбинате. От ее родной Александрии до Орши всего 23 километра.

Днем в будний день в районе льнокомбината видны в основном пенсионеры. Местные рассказывают: «Теперь тут немноголюдно, а раньше толпами ходили».

Диктатор периодически посещает Оршанский льнокомбинат и инстересуется ситуацией на нем. Недавно предприятие пережило масштабную модернизацию. Один из ее итогов – выпуск льняных джинсов.

Но в жилом районе у предприятия перемены не заметны. Время здесь как будто остановилось.