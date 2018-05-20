В Черногории состоялась инаугурация президента Мило Джукановича 20.05.2018, 21:39

Мило Джукановича

Фото: РИА Новости

Джуканович набрал около 54 процентов голосов на президентских выборах 15 апреля.

В Черногории в воскресенье прошла инаугурация президента Мило Джукановича, избранного на второй срок. Первый президентский мандат Джуканович получил в 1998 году и отработал на посту главы государства до 2002 года. Он неоднократно занимал пост премьер-министра, передает «Радио Свобода».

Черногория стала одним из наиболее развитых в экономическом отношении государств на западе Балканского полуострова. Лидер реформ и активный участник переговоров с Европейским союзом, Черногория – первая в очереди следущих членов союза, заявил Джуканович 20 мая на церемонии принятия президентской присяги.

Джуканович набрал около 54 процентов голосов на президентских выборах 15 апреля.

Бывший коммунист, Мило Джуканович в 1991 году стал самым молодым премьер-министром Европы, тогда ему было 29 лет. Джуканович оставался близким союзником Слободана Милошевича, президента Югославии в период её распада, а затем президента Сербии. В 1998 году, однако, Джуканович возглавил процесс постепенного отдаления Черногории от Сербии, что привело в 2006 году к провозглашению независимости Подгорицы от Белграда.

С тех пор Джуканович продвигал страну с населением 640 тысяч человек через экономические трудности к интеграции с ЕС. Значительным событием в этом продвижении стало вступление Черногории в НАТО в 2017 году.

Оппозиция критикует нынешнего президента за поддержку политического фаворитизма и потакание коррупции.