МИД Германии выступил за переговоры о вступлении в ЕС с Албанией и Македонией 20.05.2018, 22:05

Геополитическая роль Западных Балкан часто недооценивается, и ЕС необходимо усилить влияние в этом регионе, считают в МИДе ФРГ.

Министерство иностранных дел ФРГ выступает за начало переговоров о возможности вступления в Европейский Союз с Албанией и Македонией. Это стало бы "обнадеживающим сигналом" для жителей этих стран, "особенно - для молодежи в Албании и Македонии", заявил госминистр в МИД ФРГ Михаэль Рот в воскресенье, 20 мая, в интервью еженедельнику Welt am Sonntag. По его словам, путь вступления в ЕС долог, а "каждый отдельный шаг связан с определенными условиями", поэтому начало переговоров "не означает автоматического вступления, а, скорее, является первым этапом долгого путешествия", передает DW.

Геополитическое значение Западных Балкан часто недооценивается, посетовал Рот, при этом регион является "лакмусовой бумажкой для долговременного успеха европейской модели". По словам представителя германского МИДа, начало переговоров с Тираной и Скопье о возможности присоединения к ЕС послужило бы "стабилизации и демократизации региона".

Как указал Михаэль Рот, любой вакуум "охотно заполнят другие" - политические игроки, которые, "скорее заинтересованы в нестабильности и ставят под сомнение нашу модель порядка, основанную на правилах". Этим высказыванием госминистр намекнул на усилия России по расширению влияния в регионе, отмечает Welt am Sonntag.

В середине апреля Европейская комиссия уже высказывалась за начало переговоров с Албанией и Македонией о присоединении к ЕС. В обеих странах есть серьезные препятствия для этого процесса. В Албании такой преградой являются несовершенная система правосудия и высокий уровень коррупции. Скопье же необходимо урегулировать спор с Грецией об именовании Македонии. Греция считает, что официальное название страны - Республика Македония - является узурпацией имени ее исторической провинции Македония и может стать основой для территориальных претензий Скопье.

Решение о начале переговоров должно быть принято на саммите ЕС в конце июня. В настоящее время среди стран Евросоюза нет единодушия в этом вопросе.