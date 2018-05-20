Белорусы в Марокко: Продавцы будут бежать за вами, скинут цену и еще спасибо скажут 20.05.2018, 22:31

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Источник: citydog.by

Белорусы рассказали о своей первой поездке в арабскую страну.

Дарья и Дмитрий не любят просто лежать на пляже, а в поездках стараются увидеть и попробовать как можно больше. Дима давно мечтал увидеть дюны Сахары, поэтому на этот раз пара решила отправиться в Марокко. О своей первой поездке в арабскую страну citydog.by рассказала Даша.

Источник: citydog.by

«Под бронь отдают больше номеров, чем есть на самом деле»

– Выбор времени нашего отпуска напрямую зависит от моей работы – я преподаватель, поэтому могу более-менее свободно уезжать только во время зимних и летних каникул. Лето мы исключили сразу, так как не любим сильную жару. Поэтому уже в ноябре начали искать дешевые билеты на январь.

Источник: citydog.by

Мы часто летаем лоукостерами Ryanair и Wizz Air, поэтому первыми авиакомпаниями по поиску стали они. Когда увидели экстремально дешевую стоимость, больше не сомневались. Перелеты Вильнюс – Агадир, Танжер – Франкфурт – Хан – Вильнюс на двоих нам обошлись в 230 евро. Кстати, у Wizz Air есть полезная функция Discount club price. Раньше я ее избегала, думала, что это обман, но в этот раз что-то меня дернуло, и я купила эту привилегию. Она стоит 30 евро, но даже с учетом этого стоимость билетов все равно вышла дешевле начальной.

Источник: citydog.by

Маршрут для себя мы составили такой: Агадир – Марракеш – Фес – Танжер. А уже из каждого из этих городов мы планировали выезжать в другие точки. Так, из Марракеша мы ездили в Эссуэйру, из Феса – в Сахару, по дороге в Танжер заехали в Шефшауэн. Мы специально избегали мегаполисов, таких как Рабат и Касабланка, уж очень хотелось самобытности и особого колорита.

Источник: citydog.by

Следующим этапом в подготовке к поездке стали визы. Посольства Марокко в Беларуси нет, но есть в Москве. Можно было поехать туда самим или обратиться в визовое агентство. Мы остановились на втором варианте, так как это значительно экономило наше время и деньги. Визы получили в течение двух недель. Набор документов стандартный: фото, выписка со счета или зарплата за последние 3–6 месяцев, паспорт, могут попросить бронь отелей и авиарейсов.

Источник: citydog.by

Заказывая жилье, решили не рисковать с Аirbnb: у нас было пару моментов, когда нежданно-негаданно забронированные квартиры отменяли бронь. Это очень неприятные сюрпризы, особенно когда есть проблемы со связью и интернетом. Поэтому обратились к проверенному Вooking.com.

Источник: citydog.by

В Марокко есть несколько видов отелей – обычные отели и риады. Это частные мини-отели с собственным двориком или бассейном, зачастую очень колоритные. Так как мы и ехали за особенностями национальной марокканской культуры, почти везде выбрали риады. Важно учесть, что марокканцы практикуют овербукинг – отдают под бронь больше номеров, чем их есть на самом деле. Внимательно читайте отзывы на «Букинге» и сайте самого риада или отеля. Мы были невнимательны и попались.

Источник: citydog.by

Нас спасло только то, что я на тот момент была уже беременна, а в Марокко очень уважают беременных женщин и стараются дать им все самое лучшее: делают громадные скидки, стараются услужить, дают больше, чем должны. Нас заселили в соседний риад на одну ночь и всячески пытались сгладить возникшую ситуацию. Но мы видели еще три пары, оказавшиеся в нашей ситуации. Так что будьте внимательны!

Источник: citydog.by

При размещении в риадах зимой нужно понимать, что многие из них – это почти улица. Двери в комнаты ведут прямо из дворика, они защищают больше от посторонних глаз, чем от холода. Не в каждом риаде есть даже обогреватели, поэтому для сна понадобятся теплые вещи. В целом зима в Марокко комфортная, но с большим перепадом температур. Днем может быть +25, а вечером уже +5. Кроме того, зимой есть вероятность дождей. Но бывают они редко, поэтому вызывают у всех только радость.

Источник: citydog.by

Общественный транспорт в Марокко хорошо развит, он недорогой и комфортный. От мысли взять машину напрокат мы отказались сразу, так как уже поэкспериментировали с этим на юге Италии. Почитав о хаосе на дорогах, решили: пусть мы меньше увидим, но останемся целыми и c нерасшатанными нервами. Правила там не соблюдают, люди переходят дорогу в прямом смысле слова везде, светофоров мало, водители постоянно сигналят и машут руками.

Источник: citydog.by

Гораздо проще передвигаться на комфортном автобусе или поезде. В поездах два класса, которые отличаются только тем, что в первом классе у вас будет забронировано конкретное место. Билеты можно купить на вокзале, они, кстати, очень приличные, а можно внутри поезда во время отправления, но уже с наценкой. Система сообщения интересная: туда, куда ездят поезда, не ездят автобусы; одна автобусная компания возит только по ближним городам, другая – только по более далеким.

Источник: citydog.by

В транспортном сообщении есть один минус – непунктуальность. Все виды транспорта, которыми мы передвигались, опаздывали. Поезд же из Марракеша в Фес ехал не 6 запланированных часов, а 9. Учитывайте это, если не хотите опоздать на свой рейс.

Источник: citydog.by

Еще в Марокко популярны такси – это удобно, весело и недорого: 1,5 доллара за 5 км. Если вас везут не по счетчику, нужно обязательно торговаться. Сбивайте половину – и не прогадаете. Забавно, что в каждом городе такси раскрашены в разные цвета.

Источник: citydog.by

Будет не лишним знание французского или испанского языка, особенно на севере, хотя английского в основных туристических районах будет предостаточно. Местные используют в речи арабский, наречия берберского и французский язык. Почти все вывески и названия улиц написаны на двух языках: арабском и французском.

Источник: citydog.by

«В Марокко принято торговаться абсолютно везде»

Агадир – город на берегу Атлантического океана. Чудесное место для пенсионеров, которых там и зимой видимо-невидимо. Основная часть туристов приезжает из Франции и Испании. Этот район славится своими аргановыми деревьями, из которых делают ценное аргановое масло. Именно тут его лучше всего и покупать Стоимость арганового масла колеблется от 5 до 15 евро. Обратите внимание и на сладости: тертый миндаль или грецкий орех, смешанный с медом и пищевым аргановым маслом, – очень вкусно и необычно.

Популярное место для прогулок здесь – муниципальный пляж. Наблюдать садящееся в океан солнце завораживает! Медина города не сохранилась из-за землетрясения в 1960 году, поэтому город выглядит современно и абсолютно по-курортному.

Обязательно зайдите на рынок – изобилие и дешевизна продуктов вас потрясет. Настоящие свежие марокканские мандарины будут стоить в сезон 60 белорусских копеек. Чуть дороже апельсины, бананы, гранаты, клубника, груши и яблоки – зато все местное. Недорогие овощи и пряные травы тоже есть на любой вкус и цвет. За все время, проведенное в Марокко, мы встретили очень мало супермаркетов: можно посчитать по пальцам одной руки. Но на рынках можно купить все – от телефона до специй.

Источник: citydog.by

Именно в Агадире мы познакомились с марокканской системой продажи экскурсий. Есть три варианта: списаться с турагентством и заказать экскурсию через сайт, заказать ее в отеле или поддаться уговорам частных предпринимателей. Мы выбрали третий вариант, о чем ни разу не пожалели.

В Марокко принято торговаться, это относится абсолютно ко всему. В итоге вместо 60 евро на двоих мы заплатили 30. Разговорившись с другими туристами на этой экскурсии, узнали, что при покупке в отеле тур обошелся им в 70 евро на двоих.

Отправились мы в Paradise Valley в двух часах езды от Агадира. Это место популярно среди местных летом, потому что оно находится вдали от курортов, а вокруг горы, закрывающие от палящего солнца, и прохладная вода в озере.

«Курицу готовят с добавлением сахара, сухофруктов и корицы»

В Марракеше два центра: современный, привычный для европейского глаза, и историческая медина. Мы жили в 10 минутах от jemaa el fna – знаменитого марокканского рынка. Честно говоря, погорячились, решив остановиться в таком месте: выходишь из риада – и сразу оказываешься во вселенной «купи-торгуйся-продай» .

В целом вся медина – это рынок. Продают все: от ковров, ламп и изделий из кожи до специй, косметики и техники. Торговаться надо обязательно. Пример: предлагают кожаный рюкзак за 70 евро, нравится, но для себя решила, что возьму только за 20 евро. Так и купила. Торгуясь, важно говорить, что нет денег, и уходить. Вас догонят, скинут цену до вашей и еще спасибо скажут.

По вечерам торговая площадь превращается в громадный фудкорт, где «рестораторы» всеми возможными способами заманивают попробовать их «уникальные» блюда, одно из них – колбаски гриль. Много там и киосков с аутентичной едой, например головой ягненка. Правда, мы ее так и не попробовали. Цены чуть выше среднего, и порции меньше, зато можно попробовать разных свежевыжатых соков за 0,5–1 доллар. Очень советую гранатовый сок: там он сладкий и сильно отличается от наших баночных.

Источник: citydog.by

Интересно, что мясо курицы в Марокко считается сладким, и почти всегда его готовят с добавлением сахара, сухофруктов и корицы. Остальные виды мяса тоже часто готовятся в сладком соусе. Очень впечатлила пастилла, или пастилья – куриное мясо с сахаром, сладким луком и корицей, завернутое в тонкие листы слоеного теста и обжаренное в масле. Вкус очень непривычный , но это блюдо теперь прямая ассоциация с Марокко. Это блюдо готовят и с говядиной.

Источник: citydog.by

Коронные блюдо всех кафе – тажин, кус-кус и марокканский салат. Тажин – тушеное мясо, рыба, яйца или овощи в специальном глиняном горшке причудливой формы, часто тушится вместе с кус-кусом. Блюдо калорийное и вкусное. Для ориентировки, один тажин с 400 граммами начинки обойдется вам в четыре-пять долларов.

Кус-кус – крупа из пшеницы с различными видами добавок – будет стоить еще дешевле.

Нельзя не вспомнить восточные сладости. Чаще всего это сладкое тесто, обжаренное в масле, с начинкой из марципана. Вообще, в Королевстве Марокко люди едят очень много сладкого, из-за этого почти 70% местных болеют диабетом, как нам рассказал один из аборигенов.

Источник: citydog.by

Надо знать, что перед основным блюдом вам принесут аперитив – оливки и маслины в разных соусах, может быть чечевица в соусе и так далее. Если вы закончили аперитив, вам принесут еще. Не наедайтесь, потом не сможете съесть основное блюдо.

Самая распространенная приправа в Марокко – зира. Вкус у нее достаточно специфический, поэтому во многих туристических местах ее приносят вместе с перцем и солью, чтобы ее использовали только любители.

Источник: citydog.by

В Марракеше обязательно надо посетить дворец Бахия и Эль-Бади. Стоимость входа очень низкая – 1 евро и что-то около 5 евро. Сады Мажорель и музей Yves Saint Laurent подороже, но тоже того стоят.

Из неприятного – в Марракеше люди активно используют животных, многие из них выглядят уж очень удручающе, сердце сжимается от картин бесчеловечности. Позже мы узнали , что так много животных здесь из-за того, что ослики и мулы очень удобны для передвижения по узким торговым улицам.

Из Марракеша мы на день съездили в город хиппи и серферов Эссуэйру. Этот небольшой городок нам очень понравился: есть там что-то и от курорта, и от деревни. Очень старый порт с башнями-воротами показался нам глотком свежего воздуха по сравнению с Марракешем. На улицах полно музыкантов со всего мира, свежайшая рыба, устрицы по евро за штуку, морские ежи, лабиринты улиц-коридоров. Город очень ветреный, светлый – все дома выкрашены в бело-голубой цвет.

Серферов здесь тоже очень много, так как сезон длится с ноября по апрель. Но на муниципальном пляже людей, ловящих волны, было мало. Основной центр притяжения серферов – многочисленные пляжи и деревеньки рядом с Эссуэйрой. Мы не занимаемся серфингом, хотя мыслей попробовать было много, но беременность исключала все очень активные виды спорта.

Город обязательно стоит посетить и побыть там не один день. Мы очень пожалели, что не включили его в наш основной список.

«Летом в пустыне опасно из-за скорпионов»

Фес – город ремесленников. Там много частных кожевенных мануфактур, на которые можно с легкостью попасть, дав небольшое вознаграждение местным работникам. Скорее всего, вы не только окажетесь в центре производства, вам еще и проведут экскурсию: объяснят, какие краски они используют, где какая кожа сушится, поводят вас по коридорам и подсобкам. Смело спрашивайте и идите, впечатлений будет много.

Источник: citydog.by

Мы провели в этом городе всего два дня. Гулять по нему можно бесконечно, но я в это время заболела, и пришлось по половине дня лежать в постели. Зато из Феса мы поехали в пустыню Сахару с ночевкой.

Чаще всего всех везут в деревню Мерзуга на границе с Алжиром.

Лучше всего ехать туда из Марракеша и завершать маршрут в Фесе. Всего такой путь с ночевкой в пустыне будет длиться 3 дня и 2 ночи. Стоимость разная, зависит в большей степени от того, как договоришься. Ребята из Польши заплатили за такой маршрут 2000 дирхамов, или 200 долларов, мы же за 2 дня и 1 ночь (Фес – Мерзуга – Фес) отдали 2500 дирхамов (250 долларов) – плохо договаривались.

Местные объясняли такой феномен тем, что в Марракеше удобно торговаться, а в Фесе с этим сложнее. В любом случае увидеть пустыню стоит, тем более что вы будете ехать через очень живописные пейзажи – разные виды пустынь.

Источник: citydog.by

По пути мы проезжали Ифран – горнолыжный курорт в горах. Там холодно и есть снег, настоящая мягкая зима. Можно даже поиграть в снежки. В самой пустыне снег тоже бывает, но крайне редко.

Весь путь Фес – Мерзуга занимает 8 часов. Если вы едете с таксистом, будьте готовы, что экскурсию вам не проведут и разговаривать с вами вообще не будут. Но, если вы попросите остановиться, чтобы сделать пару красивых кадров, без проблем согласятся.

Так получилось, что тур в пустыню мы заказывали не в компании, а у хозяина нашего риада. Дело в том, что, готовясь к поездке, мы нашли информацию, что из Феса или Марракеша поехать с экскурсией в Мерзугу стоит меньше ста евро. Уже на месте мы узнали, что цена такая только во время высокого сезона: много желающих, много и предложений. А зимой был только один вариант: приватный тур за 180 евро с человека. Хозяин организовал нам поездку за 125 евро, вот мы и согласились.

Источник: citydog.by

В Марокко очень развиты социальные коммуникации. Все построено на принципе пяти и еще меньше рукопожатий. Один человек знает, например, хозяина гостиницы в Мерзуге, у того знакомства в такси – там ему организовывают машину с водителем, куда обязательно «подселяют» других туристов. Стоимость снижается, поэтому поездка на такси обходится столько же, сколько на автобусе, разве что быстрее. На автобусе ехать надо часов 9-10, и рейс есть только ночной. Но вообще такие продолжительные экскурсии лучше готовить заранее, иначе на них можно просто не попасть.

Сама пустыня впечатляет своими размерами, и то мы видели всего лишь ее краешек. Пустыня – это не только дюны, это большая местность с каменистой сухой землей, где ничего не растет. Приехав в деревню, мы очень удивились, что там нет недостатка в воде. Оказалось, ее полно под землей, нужно только в специальном месте пробурить скважину.

Летом в пустыне небезопасно из-за скорпионов. Лучшее время ехать в Сахару – зима или весна, но зимой ночевать в палатке достаточно холодно, температура может опускаться до нуля. Зато днем воздух прогревается до +25–30.

Заказывая приватный тур, будьте готовы около часа передвигаться на верблюдах. Я знала, что для беременных это не самый лучший вид транспорта, но уж лучше на верблюдах, чем пешком по сыпучему песку. Опробовано.

Источник: citydog.by

Вечером нас ждал ужин, состоящий из тажина и чая с мятой, самого популярного напитка в Марокко, и небольшое музыкальное развлечение. Нам попался очень интересный гид, который много всего рассказал про культуру Марокко, про смешение музыкальных стилей – берберской и арабской музыки, образование, природу, политику. Это была очень ценная и содержательная беседа. Поэтому не стесняйтесь и смело спрашивайте все, что вас интересует, марокканцы очень любят свою страну и готовы дать исчерпывающую информацию, которую вы ни в одном блоге не найдете.

Источник: citydog.by

Еще очень забавляло слушать, какие марокканские мужчины хорошие и как их любят женщины с постсоветского пространства. Не знаю, правда ли это, но слушать, как они с гордостью об этом рассказывают, было весело.

Просыпаться в пустыне нужно еще до восхода солнца: важно его не пропустить, так как самое красивое время суток – это восход и закат. Таких берберских мини-лагерей, расположенных в дюнах, достаточно много. На удивление все они оборудованы нормальным туалетом, умывальником, в каждой палатке куча одеял, чтобы вы не замерзли. Сервис, что ни говори.

Источник: citydog.by

«Подбегают вездесущие “помощники” и пытаются насильно провести до нужного места»

Из Феса мы поехали на автобусе, билет стоил 7 евро, на полдня в Шефшауэн – лазурный город на севере Марокко. Еще одно место, в которое хочется приехать на несколько дней. Город находится в горах, чем-то он напомнил мне север Испании города недалеко от Бильбао. Маленький, постоянно поднимающийся в гору, неимоверно красивый, с потрясающими обзорными площадками. За полдня мы успели там только прогуляться. Туристов, как и везде, много, но они как-то рассредоточены, поэтому было комфортно. Этот город вобрал в себя и европейские, и арабские черты, которые гармонично переплетены. Влюбляет в себя Шефшауэн молниеносно.

Источник: citydog.by

Поздним вечером того же дня мы поехали в Танжер. Почему мы решили ехать в Танжер? Потому что там Джим Джармуш снимал «Выживут только любовники», и мне уж очень хотелось побывать на Гибралтарском проливе. Вот куда надо ехать на пляжный отдых! Сильного атлантического ветра нет, море спокойнее и теплее, муниципальный пляж большой и чистый, на первой линии громадное количество отелей.

Источник: citydog.by

Расположение города очень комфортное и для серферов. Если взять напрокат машину, можно спокойно кататься к Атлантике. В самом городе много парков, берега вне центра города изрезаны рифами и прибрежными гротами. В этом городе свободно говорят на испанском, чаще встречается средиземноморская кухня. А после двух недель аутентично арабского уже начинаешь скучать по привычному европейскому и домашнему.

Источник: citydog.by

У нас был интересный случай: недалеко от нашего риада по запаху добавляемого в блюда чеснока нашли кафе. Оказалось, владеет им друг хозяина нашего риада. Но мы сами об этом не знали. Зато там оказались в курсе – никогда еще нас так не обслуживали. Порции пасты с морепродуктами были такими огромными, что мы их не осилили и забрали в риад, суп нам принесли бесплатно, хотя стоил он 5 евро, а кроме того, предложили разные вкусные аперитивы.

Хотелось бы разрушить миф об антисанитарии: у нас ни разу не было проблем с желудком, несмотря на то что мы почти не пользовались антибактериальными средствами, ели в разных кафе, не во всех даже было мыло, чтобы помыть руки.

Источник: citydog.by

В дополнение нужно сказать еще о том, что практически везде чувствуешь себя в безопасности. С кражами мы не столкнулись, полиции много: часто подходили к ним спросить дорогу – очень отзывчивые и приятные люди.

Источник: citydog.by

Надо быть готовым к вездесущим «помощникам» возраста примерно 16–20 лет, которые за небольшое вознаграждение укажут тебе нужное направление и даже доведут до самого места. Вначале это казалось забавным, и мы с улыбкой отказывались, так как всегда при возникающих локационных вопросах пользуемся GPS. Но к концу второй недели такая настойчивость начала напрягать, потому что часто, когда ты отказываешься, тебе насильно навязывают свои услуги или могут сказать какую-нибудь гадость. Если хочется повзаимодействовать с местными – лучше найти кого-то самому и спросить. Вам бесплатно помогут, улыбнутся и еще посоветуют что-нибудь интересное.

Общее впечатление от Марокко осталось хорошим. Для нас поездка вышла бэби-муном, поэтому мы очень много гуляли, но от некоторых удовольствий пришлось отказаться, например от волшебного хамама.

Неимоверного восторга, как Камчатка или Азорские острова, правда, эта страна не вызвала. Но это, скорее, дело вкуса.