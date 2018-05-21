Леонид Заико: Пост Лукашенко – это вчерашний день 21.05.2018, 7:31

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Такие правители просто обречены.

Об этом в интервью primus.by заявил руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико:

- Мы всем Советским Союзом были идиотами. Все 80-е годы была сплошная зависть к Западу. А как же иначе: в СССР мясо по талонам – «полтора килограмма на человека, и то одни кости».

В чем заключалась советская дурость? Запад достиг своего изобилия потребительских товаров благодаря рынку. И формально удачной формой политической организации там считалась президентская власть – президентура. Русские на это клюнули, потому что они всегда себя сравнивают только со Свазилендом и Америкой. Вот и сделали по-американски – ввели должность президента.

Тем более, что для бывших советских республик это подходило: ты был первый секретарь – и стал президентом. Вот и пошло-поехало. 25 лет это работало, а потом люди смотрят, что эти президенты – вовсе не президенты, а обычные ворюги. Что власть – не власть, а замаскированная номенклатура. Что ничего не произошло, а просто на те деньги, на которые раньше развивалось здравоохрание и образование, номенклатура стала жить за рубежом.

Пост президента – это вчерашний день. Беларуси давно пора от этого уходить. Лично я рекомендую Лукашенко перевести страну в режим парламентской республики и уходить.

Все эти постсоветские президенты – они просто оставляют после себя минное поле. Нафига нужны такие политики, после которых только ходишь и взрываешься? Попробовали эту сказку о западном магазине, в котором 40 тысяч товаров – и хватит. Вообще рынок сам наполнит экономику товарами – вы только не мешайте. Независимо от того, есть президент или нет.

Этих президентов я называю «ипэшники». Они индивидуальные производители У них нет ни капитала своего, ни акционерного общества. Они все обречены, как любые ИП.

Ради чего проводились все эти эксперименты? 27 лет практически страну просто пилили.

Некоторые спрашивают: вот Лукашенко уйдет (а он сказал, что уедет в Полинезию жить), и кто будет вместо него?

Знаете, есть дураки, которые женятся на красивой женщине и думают, что никого больше красивого нет. А когда начинают проверять, оказывается, что, кроме твоей жены, есть много красивых женщин.