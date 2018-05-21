Мадуро переназначил себя правителем Венесуэлы 21.05.2018, 7:34

Николас Мадуро

Фото: Reuters

«Выборы» прошли на фоне бойкота и массовых нарушений.

Правитель Венесуэлы Николас Мадуро «переизбран» на пост главы государства, сообщил Национальный избирательный совет страны, передает ВВС.

Голосование прошло на фоне бойкота со стороны оппозиции и сообщений о массовых нарушениях.

В общей сложности Мадуро получил более 5,8 миллиона голосов (около 68%), его основной соперник, оппозиционный кандидат Анри Фалькон набрал 1,8 млн голосов.

"Мы не признаем этот избирательный процесс легитимным, - заявил Фалькон. - В Венесуэле должны пройти новые выборы".

Голосование должно было состояться в декабре 2018 года, но Национальное учредительное собрание, состоящее в основном из сторонников Мадуро, перенесло дату выборов.

Оппозиционная коалиция "Блок демократического единства", контролирующая парламент Венесуэлы, в настоящее время разделена, там считают, что выборы были перенесены, чтобы воспользоваться разногласиями.

Двум главным кандидатам от коалиции ее руководство не разрешило выдвигаться, остальные подходящие политики уехали из страны.

Одна из причин бойкота выборов оппозицией - это результаты выборов органов местного самоуправления в прошлом году. Партия Мадуро победила в 17 из 23 штатов, и его противники заговорили об обмане.

Фалькон, который, несмотря на бойкот со стороны оппозиции, все же решил принять участие в выборах, заявлял, что только таким образом можно заставить Мадуро уйти.

Он считает, что большая часть граждан Венесуэлы хотела бы избавиться от противоречивой фигуры нынешнего президента, и им следует дать шанс проголосовать за другого кандидата.

США отказались признавать результаты президентских выборов в Венесуэле. Об этом заявил журналистам заместитель государственного секретаря США Джон Салливан.

Ранее пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что нынешние выборы в Венесуэле являются нелегитимными.