Названы пять главных правил успешной карьеры 21.05.2018, 7:47

Многие люди желают стать успешным и достичь высоких карьерных вершин.

Для этого необходимы не только профессиональные знания и умения, но и кое-что еще. Почему же не все достигают успеха? Возможно потому, что на пути к успешной карьере забывают о соблюдении некоторых обязательных правил, пишет segodnya.ua.

Правило 1. В бизнесе нет друзей. Важность установления благоприятных деловых отношений в своем рабочем коллективе никто не оспаривает, но не стоит стремиться подружиться со своими коллегами. Научитесь оставлять в стороне личные привязанности, когда дело касается бизнеса. Вы никогда не сможете достоверно спрогнозировать, как поведет себя ваш якобы друг, если вам случится попасть в круг его жизненных или финансовых интересов.

Правило 2. Учитесь подчиняться. Вы должны понять, что путь к вершине долог и тернист, поэтому вам придется четко следовать любым приказам, указаниям и инструкциям руководства. Не стоит демонстрировать напоказ имеющиеся у вас лидерские качества и стремление получить должность повыше – не все руководители любят слишком бойких подчиненных, но и сидеть на месте тоже не нужно.

Правило 3. Умейте вовремя промолчать. Излишняя разговорчивость может навредить вашей карьере. Коллеги могут выставить вас в дурном свете перед начальником, если вы будете обсуждать его работу с ними. Поэтому лучше тщательно взвесить прежде, чем сказать что-то пикантное даже самому проверенному временем коллеге.

Правило 4. Не торопитесь. Даже самые рутинные и скучные задания – это составляющая карьерного успеха, поэтому вам необходимо научиться быть терпеливым. Воспитывайте привычку воспринимать скучные рабочие моменты как часть опыта. В будущем она еще не раз принесет вам пользу. Не забывайте, что людей, способных без раздражения решать рутинные рабочие вопросы, всегда по достоинству оценят!

Правило 5. Гордыня – это грех! Гордыня способна погубить даже самых талантливых специалистов, ведь они попросту забывали о том, кем были до того, как поднялись на карьерную вершину.

Не практикуйте пренебрежительно-снисходительное отношение к своим коллегам, которые занимают более низкие должности. Как знать, возможно, в будущем вы поменяетесь местами, и тогда вам будет очень тяжело объяснить, почему вы так себя повели.