закрыть
21 мая 2018, понедельник, 8:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Житель Бреста вез в Польшу 13 килограмм серебра

  • 21.05.2018, 7:55
Фото: gpk.gov.by

Металл был упакован в полиэтиленовые пакеты.

В пункте пропуска «Мокраны» пограничники во взаимодействии с сотрудниками ОБЭП ОВД администрации Ленинского района Бреста задержали авто, перевозившее более 13 кг металла серого цвета. Специалисты предполагают, что это серебро, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

Машина следовала на выезд из Республики Беларусь по «зеленому» коридору. Управлял автомобилем житель города Бреста 1968 года рождения. В машине были обнаружены пластины из металла серого цвета (предположительно, серебро) общим весом 13,6 килограмма.

Фото: gpk.gov.by

Металл был упакован в 2 полиэтиленовых пакета, которые были укрыты под сидением микроавтобуса.

«Предметы административно-таможенного правонарушения изъяты сотрудниками Брестской таможни и направлены на экспертизу. Предварительная сумма оценки устанавливается», — сообщает Госпогранкомитет.


популярное за неделю

Мнение

Мамы
Мамы Ирина Халип
Авантюра Лукашенко закончилась крахом
Авантюра Лукашенко закончилась крахом Павел Северинец
Вылетели с треском
Вылетели с треском Владимир Халип
Некомпетентность Лукашенко довела и хоккей, и страну до ручки
Некомпетентность Лукашенко довела и хоккей, и страну до ручки Дмитрий Бондаренко