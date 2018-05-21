Трамп официально попросил расследовать вмешательство в его избирательную кампанию 21.05.2018, 7:59

Дональд Трамп

Президент США обратился в Минюст.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении добиваться расследования по делу о возможном вмешательстве извне в его избирательную кампанию, сообщает svoboda.org.

В опубликованном в воскресенье твите Трамп написал, что хочет выяснить: не отдавала ли предыдущая администрация распоряжений об оказании влияния на его предвыборную кампанию.

I hereby demand, and will do so officially tomorrow, that the Department of Justice look into whether or not the FBI/DOJ infiltrated or surveilled the Trump Campaign for Political Purposes - and if any such demands or requests were made by people within the Obama Administration! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 мая 2018 г.

Официально такой запрос будет сделан президентом США в понедельник, 21 мая. Недавно в американской прессе появились утверждения, что ФБР располагало информатором, который встречался с сотрудниками предвыборного штаба Трампа.

В настоящее время специальный прокурор Роберт Мюллер продолжает вести расследование возможного вмешательства России в президентскую избирательную кампанию 2016 года. Назначение Мюллера руководителем этого расследования было сделано Минюстом США ровно год назад, 17 мая 2017 года. Предметом расследования является получение ответов на вопросы: не было ли сговора между Кремлем и соратниками Трампа по его избирательной кампании и не пытался ли Трамп незаконными способами препятствовать ведущемуся расследованию.