Опричный сын 1 Алексей Мельников, kasparov.ru

21.05.2018, 8:27

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Алексей Мельников

Это – повторение застоя, но на еще более низкой точке.

В 70-е годы люди в СССР шепотом возмущались, что сын Брежнева – Юрий, был назначен сначала заместителем, а затем первым заместителем министра внешней торговли. Смеялись над тем, как при вручении ордена, Брежнев-мл. сказал Брежневу-ст.: "Спасибо, папа!". Сразу за этой фразой звук на ТВ приглушили. Но было поздно.

Сегодняшнее российское руководство цивилизованных озерных кооператоров, превзошло брежневские застойные времена.

Назначение Патрушева-мл., сына КГБ-шника и соратника Путина – Патрушева-ст., министром сельского хозяйства, – факт, говорящий о том, до чего докатилась наша страна.

Это – повторение застоя, но на еще более низкой точке. Восстала связь времен.

Кажется, что путинское руководство уже ничем больше не может удивить. Ниже, вроде бы, падать уже некуда.

Но раз за разом, правящие майоры госбезопасности находят оригинальные решения. Очень они изобретательны.

Алексей Мельников, kasparov.ru