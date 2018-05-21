Тайны мадридского двора: как прячут пенсию от белорусов 3 21.05.2018, 8:38

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Государство делает все возможное, чтобы граждане не знали, сколько они заработали за жизнь.

«Наниматель отказал в представлении на пенсию? Иди в «собес» сам! Принцип одного окна в пенсионной сфере отдыхает», - пишет журналистка «Брестской газеты» Алла Верстова.

«Моя трудовая пенсия уже маячит на горизонте. Вот и решила узнать, когда и с чего нужно начинать ее оформление. А заодно и рассказать об этом читателям газеты. За информацией из первых рук обратилась по месту своего проживания — в отдел соцзащиты администрации Ленинского района Бреста. Попросила аудиенции у начальника отдела Лины Бацановой либо на ее усмотрение с кем-то из специалистов, непосредственно занимающихся назначением пенсий и оформлением необходимых для этого документов.

Каково же было удивление (да что там удивление, мной был испытан настоящий шок), когда она ответила на эту простую просьбу категорическим «нет».

Между тем в ст. 75 Закона РБ «О пенсионном обеспечении» написано: «Органы, осуществляющие пенсионное обеспечение, обязаны давать разъяснения и справки по вопросам назначения пенсий».

Ничего не оставалось, как отправить в отдел соцзащиты письменный запрос редакции. Ответ-то поступил, но какой! На мой взгляд, вопросов только стало больше. А уж о том, чтобы с этого сформировать некий алгоритм действий потенциального пенсионера, и вовсе нет речи. Вот и довелось собирать информацию, как говорится, с миру по нитке.

Обращение за назначением трудовой пенсии по возрасту может осуществляться и до наступления пенсионного возраста, однако не ранее чем за месяц до возникновения права на эту пенсию. В случае обращения за пенсией после достижения пенсионного возраста пенсия будет назначена со дня обращения.

Лиха беда начало!

Отдел соцзащиты администрации Ленинского района Бреста со ссылкой на ст. 75 Закона «О пенсионном обеспечении» отвечает, что «обязанность по сбору документов, необходимых для назначения пенсии, на них не возложена». Дескать, по просьбе неработающего заявителя ему оказывается содействие в получении необходимых документов, а вот работающих со сбором справок отсылают к работодателю.

Между тем в ст. 75 подобное разделение потенциальных пенсионеров на работающих и неработающих отсутствует. Приводим дословно: «… а также содействовать заявителю в получении необходимых документов». И это все. Правда, понимать, что скрыто под словом «содействовать», закон, видимо, предоставляет каждому на собственное усмотрение.

Оказалось, что в методических рекомендациях, да и на практике, такое разделение существует. Более того, в случае отказа работодателя в представлении к назначению пенсии работнику той же ст. 75 милостиво разрешается самостоятельно «подать заявление о назначении пенсии непосредственно в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение».

Потенциальному пенсионеру просто ничего другого не останется, как ноги в руки и айда по инстанциям за справками. А как же принцип одного окна, предусматривающий обращение в единственную инстанцию, о котором еще недавно вещали едва ли не из каждого утюга? Так на пенсионное обеспечение он попросту не распространяется. Вот вам и дебюрократизация в действии!

Что нести в «собес»?

Посему исходить приходится из существующих реалий. Начинать работающему потенциальному пенсионеру необходимо с подачи заявления о назначении пенсии работодателю. А он в 10-дневный срок со дня его поступления оформляет необходимые для назначения пенсии документы и вместе с заявлением и своим представлением направляет их в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение.

Кстати, существует специальный бланк заявления о назначении пенсии, который и заполняется претендентом на пенсию, как и бланк представления для нанимателя. Вот только узнали мы об этом отнюдь не из ответа отдела соцзащиты.

Помимо заявления о назначении пенсии и представления нанимателя, в отдел соцзащиты необходимо предоставить подлинники документов, которые удостоверяют личность и подтверждают трудовой стаж: паспорт, трудовую книжку, документ об учебе, военный билет, свидетельства о рождении детей и пр.

Тем, кто достиг пенсионного возраста в текущем году (женщины — 56 лет, мужчины — 61 года), заработок исчисляется за последние 24 года стажа работы. Справки о заработке предоставляются лишь за периоды работы до 1 января 2003 года.

В феврале 2018 года российским правительством утвержден перечень из 30 государственных услуг, предоставляемых по принципу одного окна. После однократного обращения заявителя россияне теперь смогут среди прочих получать и услуги Пенсионного фонда.

Заявление о назначении пенсии рассматривается органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, не позднее 10 дней со дня его приема с приложением к нему всех необходимых документов. Если собраны не все документы, работодатель или заявитель извещаются о том, что им нужно предоставить дополнительно. Укладываетесь с их доставкой в «собес» в месячный срок, значит, датой обращения за пенсией будет считаться день приема заявления о назначении пенсии. Не успели? Соответственно, и пенсию назначат позже.

Чтобы получить трудовую пенсию по возрасту в текущем году, страховой стаж, необходимый для этого, определен в 16 лет и 6 месяцев. При его отсутствии в полном размере вам светит лишь социальная».