Месси в пятый раз выиграл «Золотую бутсу» и установил новый рекорд 21.05.2018, 8:45

Лионель Месси

В чемпионате Испании Месси забил 34 гола в 36 матчах.

Форвард «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем «Золотой бутсы» по итогам сезона-2017/18, сообщает tribuna.com.

В чемпионате Испании Месси забил 34 гола в 36 матчах (68 очков). Вторую строчку в гонке бомбардиров занял Мохамед Салах из «Ливерпуля», третью – Харри Кейн из «Тоттенхэма».

1. Лео Месси — 34 гола (68 очков)

2. Мохамед Салах — 32 гола (64 очка)

3. Харри Кейн — 30 голов (60 очков)

Месси установил новый рекорд по числу «Золотых бутс». Криштиану Роналду выигрывал трофей четыре раза.