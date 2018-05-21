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Штрафные баллы водителям: как это будет работать

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  • 21.05.2018, 9:09
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Новые подробности от ГАИ.

ГАИ проработан вопрос о введении системы начисления штрафных баллов. Указанная система предусматривает прекращение права управления транспортным средством при наборе лицом в течение года 15 баллов, пишет «Витебский курьер».

Как будет действовать система штрафных баллов?

1. В зависимости от характера совершенного правонарушения будет начисляться от 1 до 4 баллов. То есть, чтобы «лишиться прав», к примеру, за управление автомобилем с не пристегнутым ремнем безопасности нужно совершить 15 таких нарушений в течение года. Грубых нарушений для этого будет достаточно 4.

2. Пересдачу для водителей, лишившихся прав из-за штрафных баллов, МВД не предлагает. Начальник отдела обеспечения правоприменительной деятельности УГАИ МОБ МВД Александр Занимон сообщил, что МВД не предлагает пересдачу или какие-то особые условия возвращения, восстановления права управления транспортным средством.

Пересдача предусмотрена только за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Все остальные случаи — это просто возврат водительского удостоверения после истечения соответствующего срока, — отметил начальник отдела.

3. С набором 15 и более штрафных баллов предлагается прекращать право управления транспортными средствами на 6 месяцев. Почему? Представитель МВД пояснил:

Мы рассматриваем балльную систему не как дополнительную меру взыскания к водителям, а как систему их предупреждения о том, что неправильное поведение на дороге привело к начислению, например, уже 7 баллов из 15 возможных, — сказал Александр Занимон. — Это будет служить водителю напоминанием, что если он будет продолжать в том же духе, то может аннулировать свое право на управление транспортным средством.

4. Водители смогут проверить количество набранных штрафных баллов в специальном приложении.

Предполагается реализовать это на сайте МВД. Любой человек сможет посмотреть информацию о себе, — отметил начальник отдела обеспечения правоприменительной деятельности УГАИ МОБ МВД Александр Занимон.

Представитель МВД подчеркнул, что разработчики проекта закона постарались сделать систему начисления баллов прозрачной. В документе прописано, какому нарушению соответствует то или иное их количество. Каждый водитель может посмотреть, какие у него были нарушения, и посчитать баллы, которые ему начислены, сопоставив эту информацию со сроками их действия.


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