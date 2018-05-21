Феномен Горвата Вадим Можейко, «Белорусы и рынок»

21.05.2018, 9:13

Андрусь Горват

История дворника, создавшего полесский космос.

«Феномен Горвата» — это история дворника Национального академического театра имени Янки Купалы, уехавшего из Минска на родину — в полесскую деревню. Сначала он рассказал ее в блоге, затем история о деревенской жизни трансформировалась в книгу «Радзіва Прудок» с успешной краудфандинг-кампанией и совокупным тиражом в 4650 экземпляров, несколькими литературными премиями и тысячами поклонников. Это, казалось бы, недостижимый успех в белорусской литературе, ведь о таких тиражах и сопутствующих экономических бенефициях часто не приходится мечтать даже популярным авторам.

Следующей ступенькой стала трансформация в одноименный спектакль. Его премьера прошла 16 мая на Камерной сцене Национального академического театра имени Янки Купалы. Постановка получилась не менее успешной, чем книга: еще до премьеры были раскуплены все 704 билета на майские и июньские спектакли. Хотя, признался режиссер Роман Подоляко, сначала были сомнения, что книгу Андруся Горвата вообще можно переложить на язык театра: «Самым сложным было найти формы, объединяющие эту историю». На помощь пришла художник-сценограф Екатерина Шиманович, обеспечившая визуальное решение спектакля в духе минимализма, но со звездами и планетами: «Мы ухватились за тему космоса. Космос нас вдохновил».

Материальная сторона постановки, позволившая воплотить вдохновение в реальность, — прекрасный образец синтеза различных инструментов финансирования культуры. Многим белорусским деятелям культуры стоит поучиться у команды спектакля тому, как находить не только актуальные темы и художественные решения, но и средства на их воплощение.

Согласно первоначальному замыслу, постановку спектакля «Радзіва Прудок» должны были поровну профинансировать Национальный академический театр имени Янки Купалы и компания velcom. Однако режиссер спектакля Роман Подоляко также выиграл конкурс режиссерских экспликаций, организованный Минкультом вместе с белорусскими театрами. В итоге главным донором спектакля «Радзіва Прудок» стало именно Министерство культуры. По словам организаторов, оно внесло около 40 % средств, а Купаловский театр и компания velcom — по 30 %.

Что касается творческой стороны спектакля Романа Подоляко, то история Андруся Горвата получила не просто новое художественное воплощение, но и свое развитие. Театральный дворник становится драматургом и стоит не с метлой во дворе, а с поклоном на сцене после закрытого предпоказа. В спектакле Горват-персонаж сравнивает себя с Маленьким принцем Антуана де Сент-Экзюпери, только у Андруся Горвата вместо планеты — Прудок, а вместо розы — кот Рома. Правда, стремительно меняя социальные роли и проходя путь от простой, бедной жизни до важной общественной фигуры, радующей окружающих своими делами, Горват-автор становится, скорее, Маленьким лордом Фаунтлероем из одноименного детского романа Фрэнсис Ходжсон Бернетт.

Такая история всестороннего творческого успеха должна вдохновлять на новые свершения тех, кому кажется, что деревенский блогер не станет успешным писателем, бизнес и государство не профинансируют спектакль про полесский космос, а по мотивам дневниковых записей бывшего дворника главный театр страны не поставит спектакль.

Вадим Можейко, «Белорусы и рынок»