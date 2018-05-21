Журналисты подсчитали стоимость свадьбы принца Гарри и Меган Маркл 21.05.2018, 9:41

Большая часть денег была потрачена на охрану.

Свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл обошлась королевской семье в 43 миллиона долларов. Об этом сообщает портал BriedBook (перевод – lenta.ru).

Журналисты рассчитали примерную стоимость церемонии, ориентируясь на сервисы по подготовке торжеств. Предполагается, что большая часть денег была потрачена на охрану — 40 миллионов долларов.

По мнению издания, услуги организаторов свадьбы обошлись в около 150 тысяч долларов. На музыкантов потратили больше 400 тысяч долларов, работу флористов оценили в 150 тысяч, фотографов и операторов — 23 тысячи долларов. Журналисты подсчитали, что на угощение гостей потратили 385 тысяч долларов. Отдельно рассчитывалась стоимость свадебного торта — больше 65 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что наряд невесты принца Гарри обошелся в 135 тысяч долларов. Маркл заказала платье у британского дизайнерского дома Ralph & Russo.

Свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл прошла 19 мая в Виндзорском замке. На церемонию приехали 2,6 тысячи гостей, среди них певец Элтон Джон, американская телеведущая Опра Уинфри, теннисистка Серена Уильямс, актер Джордж Клуни, Виктория и Дэвид Бекхэмы, а также члены королевской семьи.