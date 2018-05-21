Деньги в казне закончились 10 21.05.2018, 9:56

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Карикатура: catroon.kulichki.ru

От социальной политики в Беларуси осталась только риторика.

Какие изменения в отечественной экономике произойдут в ближайшие годы, рассказал директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик на конференции Belarus Future Uncoference, организованной Центром новых идей, пишет «Завтра твоей страны».

Новые цены на сырье и закрытие госпредприятий

Тенденция уменьшения энергетических субсидий продолжится. Все идет к тому, что Россия отменит экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты и повысит внутренние цены на нефть, считает экономист.

В таком случае для Беларуси российская нефть будет стоить столько же, сколько и для других стран. Следом соседка будет продавать Беларуси по рыночной стоимости и газ. Это не пройдет бесследно для отечественной экономики.

Деньги в стране закончились, считает экономист. Свидетельством этого можно считать не только то, что белорусские власти отказались от ежегодного проведения республиканских «Дожинок», но и разрыв в цикличности роста экономических показателей в зависимости от близости важных политических событий. Если раньше зарплаты и пенсии у населения росли как раз в период президентских и парламентских выборов или проведения референдума, то в последний раз – в 2015 году – этого не произошло. От политики роста доходов в знаковые годы осталась только риторика.

По данными Министерства финансов, к 2016 году многие госпредприятия, в которых количество занятых превышало 10 тысяч человек, сократили штаты работников вплоть до 50%. Чтобы не «убивать» небольшие компании, их присоединяют к крупным.

— Мы так долго жили в Таможенном союзе с Россией, что наши государственные предприятия привыкли к тому, что они полностью защищены от остального мира высокими пошлинами и другими барьерами. Но так получилось, что эти барьеры преодолели все – и китайцы, и европейцы, — говорит Александр Чубрик.

По ряду причин экономист пророчит постепенное вымирание государственных предприятий: те, что выживут, будут конкурировать на рынках в очень сложных условиях.