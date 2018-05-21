«Шампур» в спину Путину 6 21.05.2018, 9:59

2,777

Турция и Азербайджан в «день России» запустят газопровод в обход России.

День России в 2018 году будет праздником не только для россиян — 12 июня на карте энергетических потоков появится новое направление — Турция и Азербайджан запустят Трансанатолийский газопровод. Его считают альтернативой российскому проекту поставки газа в Европу, а именно «Турецкому потоку», но из-за сравнительно небольшой мощности TANAP в Москве не боятся обострения конкуренции на южном направлении. Между тем Анкара взяла курс на создание энергетического моста между Востоком и Западом и вместе с Азербайджаном выстраивает новую газовую магистраль. Турецкое газовое возрождение — в материале «Ленты.ру».

Другой День России

Вице-президент азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR Виталий Беглярбеков в феврале рассказывал, что запуск Трансанатолийского газопровода (Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline, TANAP) запланирован на июль 2018 года. Но в начале мая в Азербайджане заявили, что открытие нового трубопровода состоится 19 июня. Позднее дата запуска была вновь перенесена и теперь, по внезапному совпадению, президенты Турции и Азербайджана — Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев — проведут церемонию ввода в строй новой газотранспортной магистрали в Европу 12 июня, в День России. Спешка объясняется просто — 24 июня в Турции состоятся досрочные выборы президента и парламента.

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

TANAP построен опережающими темпами, первоначально его запуск должен был состояться в 2019 году. О начале проекта было объявлено в 2012 году, работы по укладке труб начались в марте 2015 года. Контрольный пакет акций (51 процент) TANAP принадлежит азербайджанской госкомпании SOCAR, долями владеют также турецкая Botas (30 процентов), британская BP (12 процентов). Оставшиеся семь процентов принадлежат турецкой дочке SOCAR — SOCAR Turkey Enerji. Стоимость проекта составляет около восьми миллиардов долларов.

Кругом враги

Первоначальная пропускная способность газопровода длиной 1850 километров составит 16 миллиардов кубометров топлива в год. Предполагается, что около шести миллиардов кубометров азербайджанского газа будет поставляться в Турцию, а остальной объем — в Европу. В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 миллиардов кубометров газа в год, а затем до 31 миллиарда кубов. «Ввод TANAP в эксплуатацию — залог продолжения активной энергетической политики Анкары», — отметил 11 мая министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак.

Коридор в Европу

Трансанатолийский газопровод является составной частью Южного газового коридора (ЮГК). В проект ЮГК входят также разработка второй очереди газового месторождения Шах-Дениз в Каспийском море, расширение уже работающего трубопровода «Баку — Тбилиси — Эрзурум» и Трансадриатический газопровод (Trans Adriatic Pipeline, TAP), который протянется через Грецию и Албанию, затем по дну Адриатического моря до Южной Италии. В азербайджанской SOCAR уверены, что экспорт газа в Европу по Южному газовому коридору начнется в ближайшие годы. «Сейчас можно сказать, что ЮГК будет запущен в срок — в 2020 году», — сказал Беглярбеков.

Изображение: TANAP

Интерес к проекту TANAP проявлял Израиль. В июле 2017 года министр национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения еврейского государства Юваль Штайниц сообщил, что до конца года страны намерены подписать соглашение о строительстве трубопровода для поставки газа со средиземноморских месторождений в Евросоюз. В марте нынешнего года Штайниц заявлял, что переговоры продолжаются но, судя по резко обострившимся отношениям Анкары и Тель-Авива из-за открытия посольства США в Иерусалиме, они провалились.

Трубу шатали

Европа приветствует проект Южного коридора и называет его стратегическим. По словам вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, значение ЮГК для энергетической безопасности Европы велико и в дальнейшем только возрастет. «ЕС импортирует 69 процентов используемого природного газа и 89 процентов нефти. Сейчас мы получаем основную часть энергетических ресурсов из России, Норвегии и Алжира. Однако мы, конечно же, хотим диверсифицировать источники поставок газа, отдаем предпочтение новым партнерам, новым маршрутам», — сказал он во время визита в Баку в начале года. Для обеспечения энергетической безопасности каждый член или партнер Евросоюза должен иметь выход по меньшей мере к трем различным источникам газа, подчеркнул Шефчович.

И не друг, и не враг

Азербайджано-турецкий газопровод TANAP считают альтернативой проекту «Турецкий поток», который реализует российский «Газпром». Согласно планам, «Турецкий поток» должен состоять из двух ниток, по которым будут перекачиваться по 15,75 миллиарда кубометров газа ежегодно. Одна из них практически готова — в конце апреля первая нитка морского участка строящейся трубы достигла Турции, сообщили в концерне. Предполагается, что по ней будет поставляться газ для турецких потребителей. Сейчас Москва и Анкара ведут переговоры о маршруте второй — транзитной на юг Европы — нитке «Турецкого потока».

Работа судна-трубоукладчика «Пиониринг Спирит» в районе Анапы

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Турция является вторым по величине экспортным рынком для российского газа. По данным Reuters, в первом квартале нынешнего года «Газпром» поставил в страну 7,917 миллиарда кубометров топлива, в 2017 году — более 29 миллиардов кубометров. Планируется, что мощность обеих ниток «Турецкого потока» примерно в два раза превысит мощности Трансанатолийского потока. Собственно поэтому в России не считают TANAP серьезным конкурентом. Кроме того, указывают на сравнительно небольшие запасы газа на азербайджанском месторождении Шах-Дениз.

Мерси, Баку!

Азербайджан начал добычу газа на каспийском месторождении Шах-Дениз в 2006 году. Акционерами проекта являются британская BP, которой принадлежит почти 29 процентов акций, турецкая Türkiye Petrolleri — 19 процентов, азербайджанская SOCAR — 17 процентов, малайзийская Petronas — 15 процентов, российский «Лукойл» — 10 процентов и иранская NICO также с 10 процентами.

Мощности первой очереди Шах-Дениз оцениваются в восемь миллиардов кубометров. Вторая очередь месторождения будет введена в 2018 году. По оценкам Азербайджана, объем годовой добычи газа на месторождении увеличится с девяти до 25 миллиардов кубометров. В Баку не исключают расширения добычи газа за счет разработки новых месторождений. Среди перспективных — разработка месторождения Абшерон совместно с французской Total, блока Умид-Бабек, участка Карабах совместно с норвежской Statoil, а также следующей фазы Шах-Дениза, рассказывал вице-президент SOCAR Виталий Беглярбеков.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Добыча на Абшероне, запасы которого составляют 350 миллиардов кубометров газа и 45 миллионов тонн конденсата, начнется в 2020 году. Запасы месторождения Умид оцениваются в 200 миллиардов кубометров газа и 30 миллионов тонн конденсата, резервы Бабек — 400 миллиардов кубометров газа и 80 миллионов тонн конденсата. Залежи газа на участке Карабах составляют 28 миллиардов кубометров.

С помощью Трансанатолийского газопровода Азербайджан стремится решить несколько вопросов, изменится энергетическая политика Баку. Если раньше республика концентрировалась на поставках нефти на мировой рынок, то теперь с помощью проекта TANAP будет построена необходимая инфраструктура для выхода азербайджанского газа на турецкий и европейский рынки. Труба контролируется азербайджанской госкомпанией, таким образом, возрастает доля гарантий безопасности для Баку.

Турция на пути к реваншу

На протяжении тысячелетий Малая Азия, или Анатолия, была мостом, соединяющим Европу и Азию. На торговых путях с Востока на Запад богатели города Древней Греции, а затем Византийская и Османская империи. Упадок Турции в XVII-XIX веках связывают с перемещением торговых путей. Но в начале XXI века удача повернулась к Турции лицом, и страна вновь стала стратегическим местом — новым мостом для поставок нефти и газа из стран Востока на богатый рынок Евросоюза. На церемонии закладки Трансанатолийского трубопровода в марте 2015 года президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что намерен превратить страну в центр распределения энергоресурсов. В Анкаре надеются, что с запуском Южного газового коридора Турция станет транзитным коридором и одним из важнейших энергетических узлов на пути в Европу.

Семья решает

Потребление природного газа в Турции в 2017 году выросло по сравнению с предыдущим годом на 16 процентов и составило рекордные 53,5 миллиарда кубометров. При этом закупки газа у России увеличились на 17 процентов, до 28,6 миллиарда кубометров, но доля российского топлива в общем объеме турецкого импорта немного снизилась — с 53 процентов в 2016 году до 52 процентов в прошлом. Кроме России, основными поставщиками газа в Турцию в прошлом году стали Иран с 9,2 миллиарда кубометров и Азербайджан с 6,5 миллиарда кубометров.

В 2018 году поставки газа в Турцию по TANAP составят два миллиарда кубометров, в 2019 году — четыре миллиарда кубометров. К 2020 году они вырастут до шести миллиардов кубометров.

Еще в конце 2016 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что объемы газа, которые планируется транспортировать по всему Южному газовому коридору, уже проданы. «Мы подписали контракты на увеличение добычи, которая начнется с 2018 года и [которая] должна выйти на пик в 2020-2021 годах. Мы уже продали этот газ, поэтому никакие другие региональные проекты с ним (ЮГК — прим. «Ленты.ру») не могут конкурировать», — сказал Алиев. Таким проектам, как «Турецкий поток», в Баку только рады, сказал президент Азербайджана и усмехнулся.