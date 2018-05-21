«Это настоящая Беларусь, детка!» 1 21.05.2018, 10:09

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Как сельчанка создала видеоблог и борется с чиновниками.

Жительница деревни Суйково Витебского района Елена Янушковская ведет свой видеоблог и рассказывает про «Настоящую Беларусь», пишет «Витебский курьер».

В этом видео разговор идет про подтопление огородов и хозяйственных построек жителей деревни на улице Коммунистической. Все огороды затоплены, по домам и фундаментам идут трещины, хозпостройки и заборы падают, а в помещениях невыносимая сырость.

Жители неоднократно обращались в исполком. Ранее они уже добились того, что ситуацию поправили. Но когда вели газ, проложенную трубу сломали. Взамен положили очень узкую и очень высоко. В результате получилось «болото». Проблема была поднята во время «предвыборной» компании, но так и осталась проблемой.