Трамп вернет НАТО былое величие 21.05.2018, 10:28

ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: REUTERS

США твердо намерены укреплять Альянс.

Европа и Америка не могут договориться ни по одному вопросу. За исключением будущего самого важного и успешного военного альянса в мире. Несмотря на эксцентричную дипломатию Дональда Трампа и его язвительное презрение к союзникам, перспективы саммита НАТО, который состоится в середине июля в Брюсселе, на удивление многообещающие, пишет Эдвард Лукас, журналист The Times (перевод – inosmi.ru).

Конечно, зрителям будет активно демонстрироваться огромная разница между разными берегами Атлантики в том, что касается расходов на оборону. Господин Трамп будет обрушивать шквал критики на европейцев, обвиняя их в жадности и желании поживиться за чужой счет. Лишь немногие из 29 стран-членов альянса выполняют поставленное требование и тратят на оборону 2 % от своего ВВП. Коротко говоря, американские налогоплательщики платят за благосостояние европейских государств. Союзники максимально используют преимущества, даваемые НАТО, тогда как на плечи американцев ложится большая часть бремени по его поддержанию.

На фоне беспокойства по поводу односторонней политики американцев по проблемам Ирана, Ближнего Востока, изменениям климата и торговли европейские лидеры не настроены выслушивать какие-то поучения. Они тоже будут демонстративно порицать администрацию Трампа за высокомерие и опрометчивость.

Тем не менее, эта осуждаемая всеми администрация при мощной поддержке конгресса увеличила, а не снизила вклад Америки в безопасность Европы, вливая деньги в ее восточную часть и вернув туда тяжелые вооружения, которые администрация Обамы отозвала. США укрепили свои военные связи с не входящими в НАТО Швецией и Финляндией. В прошлом месяце Пентагон объявил о восстановлении Второго флота, оперативной единицы ВМС США, отвечающей за Северную Атлантику.

Все это из-за России. Напав на Украину в 2014 году и начав наносить вред повсюду в других местах, Владимир Путин перезагрузил трансатлантические отношения. НАТО сейчас сфокусировалась на своей основной миссии: обороне территорий. Многонациональные войска прикрытия, которые недавно были развернуты в странах Балтии и Польши, изменили ситуацию с безопасностью этих расположенных на передовой государств, что снизило риск внезапной атаки со стороны России. В результате, мы все сейчас в большей безопасности.

Теперь, когда Балтийский регион в основном приведен в порядок, внимание обращается на Балканы и Черное море. Первый повод для беспокойства — Турция, которая сейчас наращивает военное сотрудничество с Россией на фоне конфликта с Западом по поводу Сирии. Вызывают беспокойство нестабильность и вмешательство России в дела бывшей Югославии. Сейчас все больше растет надежда, что Македония, наконец, получит шанс вступить в альянс, но для других кандидатов, таких как Босния, Косово и Сербия это по-прежнему остается далекой перспективой. Российские угрозы де факто наложили вето на дальнейшее распространение НАТО на территории бывшей империи Кремля.

Также НАТО сталкивается с тем, как меняется лицо войны: кибератаки, искусственный интеллект, пропаганда, направленная коррупция и тому подобное. Здесь востребованы возможности Великобритании, и они, возможно, даже позволят нам добиться того, что Йена Столтенберга (Jens Stoltenberg), который в 2020 году уходит с поста генерального секретаря НАТО, заменит британец. Потенциальных кандидатов много, хотя ни одного «тяжеловеса» среди них не видно. (Эту работу хотел бы получить Дэвид Кэмерон (David Cameron), но ошеломленные брекситом европейские страны питают к нему с ненависть).

Однако самые насущные проблемы альянса довольно неприятны и главным образом касаются логистики. Они тлеют еще со времен холодной войны. Транспортировка танков по перегруженной железнодорожной сети Европы занимает недели, а должна бы дни или часы. Бюрократические рутины угнетают.

Изменения происходят, но недостаточно быстро. На июльском саммите будет одобрено создание нового Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике в Ульме (Германия), которое будет заниматься транспортом, инфраструктурой, кибербезопасностью и прочими скучными, но важными вопросами. Расходы на объекты двойного назначения, такие как более крупные порты, более прочные мосты и железнодорожные вагоны, а также лучшие пункты перевалки дают Германии шанс избежать американской критики насчет ее расходов на оборону, которые составляют всего 1,2 % от ВВП. Поскольку в Германии сейчас сильны антиамериканские настроения, ей проще сосредоточиться на логистике. Немцы могут беспокоиться насчет того, что НАТО — это поле для деятельности разжигающих военную истерию американских производителей оружия. А вот возражать против улучшения железнодорожных перевозок труднее.

Такой подход гораздо лучше, чем попытки угрозами заставить правительство Ангелы Меркель (Angela Merkel) выполнить данное им пустое обещание достичь поставленной НАТО цели в 2 % от ВВП к 2024 году. И правда, учитывая грандиозную экономику Германии, трата такого огромного количества средств на вооружения, сделало бы ее военной сверхдержавой Европы, что может иметь потенциально дестабилизирующие последствия.

Вторая большая проблема — это принятие решений. Современные угрозы развиваются быстро и непредсказуемо. В случае российской провокации, обсуждение в Совете НАТО, органе альянса, отвечающем за принятие решений, может проходить слишком медленно. С военной точки зрения верховному главнокомандующему объединенных сил НАТО в Европе американскому генералу Кертису Скапаротти (Curtis Scaparrotti) нужно больше полномочий, например, для оперативного развертывания сил быстрого реагирования где-нибудь в восточной Европе.

Это затрагивает чувствительный момент: положение о согласии парламента на использование вооруженных сил в одних странах закреплено конституцией, а в других пользуется широкой политической и общественной поддержкой. Американских президентов тоже это беспокоит: конфликты могут начаться где угодно, а положить им конец могут только США.

Несмотря на весь огонь, туман и ярость в трансатлантических отношениях, примером которых стала вчерашняя поспешная миротворческая миссия господина Столтенберга в Белый Дом, большое преимущество альянса — это то, что это единственный вариант. Он объединяет Европу с США. Он объединяет Великобританию с Европой. Это единственная защита Европы от России. Расширение НАТО увеличивает безопасность и способствует модернизации. Это единственная организация, которая может оперативно развернуть эффективные вооруженные силы против угроз в Северной Америке, на Ближнем Востоке и других горячих районах мира. Все остальное даже близко с ним не сравнится. По крайней мере, насчет этого согласны все.