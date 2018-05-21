Яцек Чапутович отправился на переговоры с Майком Помпео 21.05.2018, 10:44

Яцек Чапутович

Глава МИД Польши обсудит в США вопросы энергетической безопасности Европы.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в понедельник 21 мая начинает свой визит в Соединенные Штаты. Глава польской дипломатии посетит Вашингтон и Нью-Йорк, сообщает «Радио Польша».

Во время визита польский министр во второй раз встретится с госсекретарем Майком Помпео, который вступил в должность в апреле этого года. Предыдущая встреча политиков состоялась в прошлом месяце на саммите НАТО в Брюсселе.

Основными темами сегодняшних переговоров будут двусторонние польско-американские и трансатлантические отношения, военное сотрудничество и вопросы энергетической безопасности, особенно в контексте газопровода Nord Stream 2.

Во вторник Яцек Чапутович примет участие в заседании Совета Безопасности ООН. Глава польской дипломатии будет председательствовать на открытых дебатах по вопросу защиты гражданских лиц в вооруженных конфликтах. Дебаты будут вторыми в рамках заседания Совбеза во время польского председательства.

На прошлой неделе в ООН проходила дискуссия о роли международного права в поддержании мира и безопасности, которую провел президент Польши Анджей Дуда.