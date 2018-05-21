Дальнобойщик из Беларуси проехал почти всю Европу без колеса 2 21.05.2018, 10:49

Белорус ехал на 40-тонном грузовике из Испании.

17 мая на Любушском участке автострады А2 сотрудники польской транспортной инспекции остановили белорусского водителя. Он находился за рулем 40-тонного грузовика с полуприцепом без колеса на одной из осей, пишет abw.by.

Автопоезд следовал из Испании в Беларусь. На территории Франции водитель обнаружил, что одно из колес оказалось заблокированным. Он снял колесо, а ось временно подвязать стропой для крепления груза, и продолжил рейс.

Транспортники указали, что движение в данном случае нельзя было продолжать: необходимо было либо съехать с дороги, либо вызвать автопомощь. Инспекторы приостановили действие регистрации полуприцепа и наказали водителя штрафом. Пока транспортное средство не будет отремонтировано, использовать его запретили, сообщили в Инспекции дорожного транспорта Польши.