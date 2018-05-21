Судаленко: На свободу слова не нужно спрашивать разрешения у государства 6 21.05.2018, 11:04

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Леонид Судаленко

Власти перечеркивают право белорусов на выражение своего мнения.

Судья Тамара Заставнецкая признала гомельского фрилансера Константина Жуковского виновным в «незаконном изготовлении продукции СМИ» (статья 22.9 КоАП), пишет «Гомельская весна».

Максимально возможный штраф на сумму в 1225 рублей судья выписал только за то, что Константин Жуковский «19 марта находился в деревне Рудня-Маримонова, Гомельского района, где произвел, а потом распространил на польском спутниковом телеканале «Белсат» сюжет под названием «Деревенский Армагеддон: коровы дохнут , работникам выдают негодное молоко».

«События вокруг нас, независимых журналистов и фрилансеров вызывают как минимум возмущение. Мы делаем репортажи на социальные темы с малых городков, деревень и райцентров, пишем статьи и снимаем сюжеты о реальном положении дел, об истинной жизни людей. За это нас преследуют и наказывают», - возмущается фрилансер Константин Жуковский.

Юрист Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) в регионе Леонид Судаленко заявляет, что самое главное - понимать, что попытки государства разделить информацию на «законную» и «незаконную» - неправомерны. Что само понятие «средств массовой информации» в наше время бесповоротно устарел. И что свобода слова - это то, на что не нужно спрашивать разрешения у государства.

«Никто же не говорит, что, например, сюжет того или иного журналиста-фрилансера - это фальшивка. Чиновники постоянно твердят: «Нельзя, нельзя, нельзя...». Национальное законодательство интерпретируется таким образом, что вообще перечеркивается право на выражение своего мнения, на сбор и распространение информации», - подчеркнул юрист.

Жуковский просит Верховный суд расторгнуть постановление районного суда от 19 марта и прекратить дело.