Армяне - белорусам: Боритесь, вы же там тоже против Лукашенко! 21.05.2018, 11:47

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Белорусские журналисты рассказали о работе в Армении.

Во время открытой встречи в офисе БАЖ белорусские журналисты делились с коллегами впечатлениями и опытом после командировки в Армению, где в результате протестов общества сменилось руководство государства.

Юрий Карманов из Associated Press, Александр Борозенко с телеканала "Белсат", Антон Трофимович с "Радыё Свабода" и Сергей Гапон с Agence France-Presse несколько недель освещали события в Ереване и других городах Армении для своих изданий.

Армения и революция

Юрий Карманов:

- Сначала немного о стране. Армения - страна с богатой историей. Сейчас там живут три миллиона человек. По данным ООН, 800 тысяч из тех, кто родился в Армении, живут за пределами страны - преимущественно в России. Всего диаспора Армян в мире составляет 8 миллионов человек.

Армения - это горная страна, в которой нет выхода к морю. Страна окружена недоброжелательными для армян соседями: у них фактически война с Азербайджаном, напряженная граница с Турцией, где находится гора Арарат. Также Армения граничит с Грузией, и у них нет границы с Россией. Армения чрезвычайно бедная страна. Там сейчас почти нет промышленности, сфера услуг занимает большую долю экономики.

Что произошло в Армении?

Оппозиция объявила протесты и Никол Пашинян их возглавил. Эти протесты, прежде всего, были против бедности, во-вторых - против коррупции. Чтобы проиллюстрировать тезис о бедноте и коррупции, приведу пример из нашего материала. Мы поехали в деревню Усагюх, которая находится в ущелье около самой высокой горы в Армении. Деревня насчитывает 800 жителей, 300 из них выехали на заработки.

И вот бедный крестьянин Алик Степапян рассказывает, что каждый месяц он вынужден отдавать 15-20 рыб в качестве взятки налоговому инспектору, так как денег у него нет.

AP Photo/Sergei Grits

Ранее этот человек имел бизнес, но потом обанкротился. Тогда он выкопал пруд у себя на огороде, чтобы разводить рыбу. Сразу к нему пришел налоговый инспектор, сказал, что нужно платить налоги, это будет столько, столько и столько. И вот крестьянин говорит: "Денег у меня нет, забирайте рыбу". Платил он налог этой рыбой до тех пор, пока рыбы у него не стало. И, конечно, этот Алик Степанян выступает против коррупции и против бедности.

У президента Армении Сержа Саргсяна был брат, который обложил весь бизнес налогами. И 50% от доходов бизнесмены должны были отдавать в качестве взятки. Фактически, каждый армянин чувствовал на себе коррупционное бремя. Либо люди просто уезжали из страны.

Всех это достало, и на это наложилось некрасивое поведение самого Саргсяна. Он был у власти два срока, а потом придумал внести в Конституцию поправки, чтобы главным в стране был премьер-министр. И выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра, хотя ранее обещал этого не делать. Армян это очень возмутило.

В армянском парламенте 105 мест, 58 из которых контролировала правящая Республиканская партия. То есть она могла блокировать любые решения, что и делала. В оппозиционного блока Никола Пашиняна было 9 голосов, у бизнесмена Гагика Царукяна - 30 с чем-то. То есть действовать через парламент оппозиция не могла - им не хватало голосов.

Тогда армянская оппозиция объявила забастовку: вся Армения просто пела и танцевала на улицах, блокировали дороги и не подчинялась властям.

RFE/RL Amos Chapple

Мы очень радуемся за мирные перемены, всей душой были с ними на улицах. У них есть перспективы: это большие деньги за границей и большие мозги, которые могли бы консультировать новое правительство.

Антон Трофимович:

- К началу активных действий никто в Армении не верил в серьезность Пашиняна. Когда все только начиналось и начался пеший марш из Гюмри, это напоминало какую-то прогулку. Многие шутили и смеялись над Никола.

Но когда вышла молодежь и начала перекрывать первые улицы, когда к Пашишяну присоединился бизнесмен Гагик Царукян, на улицах появились люди. И это были как раз мелкие бизнесмены, владельцы магазинов - люди, для которых демократические ценности никогда не стояли на первом месте. Они протестовали против сложной экономической и коррупционной ситуации.

Также важно, что у армян не было какой-то одной площади. У них были массовые протесты повсюду. То есть каждый создавал свою площадь в переулке, рядом с собственным домом. Яркий пример: мать с ребенком в слинге смотрит призыв Пашинянп в социальных сетях, а затем выходит на ближайшее пересечение и просто блокирует движение. И так делали все - от самых молодых до самых старых.

RFE/RL Glorgi Gogua

Очевидно, армянам понравились акции неповиновения и они начали выходить по любому поводу. Они поняли, что это хороший инструмент влияния на ситуацию.

Я разговаривал с политологами, которые говорят, что армяне победили, что сейчас в Армении фестиваль победы, что у них лучше, чем в Грузии, и что они все смогут.

Сергей Гапон:

- Мое путешествие в Армению зависело от результатов первого голосования за Пашиняна в парламенте, которое проходило 1 мая. Мои коллеги в этот момент стояли там на площади вместе со всеми.

А я 10 часов подряд смотрел в Минске стрим "Радыё Свабода". По-армянски, конечно, я ничего не понимал, но ориентировался по тому, как на те или иные выступления в парламенте реагировала площадь. И ситуация была такова, что если его не избирают, я должен ехать. Через 15 минут после окончания стрима мне звонят из московской редакции и дают 15 минут на сборы, чтобы успеть на последний самолет.

Когда прилетел в Москву, повсюду появилась информация о планах на тотальное блокирование и забастовку 2 мая, поэтому был риск вообще не попасть в этот день в Ереван. Самолету, которым я летел с самого утра в Ереван, еще дали разрешение на вылет, а последующие уже были задержаны из-за забастовок.

RFE/RL Amos Chapple

Из аэропорта в Ереван опять-таки добраться можно было только пешком, так как все 13 километров дороги были заблокированы на каждом перекрестке. Таксисты, которые все равно хотели заработать, предлагали довезти от одного перекрестка до другого. Сначала я согласился ехать с одним таксистом, а он буквально вывез меня с парковки аэропорта, остановился у первого препятствия и говорит: "Все, дальше иди сам и заплати 3 тысячи драм". Естественно, я сказал, чтобы он отвез меня обратно, я пошел в город пешком.

Юрий Карманов:

- У меня тоже по поводу аэропорта случилась смешная история. Когда заблокировали дорогу в аэропорт, я позвонил туда и попросил подтвердить информацию: "Говорят, к вам невозможно добраться, заблокировали дорогу и т д.". На что диспетчер отвечает: "Да-да, заблокировали, перекрыли". Но мне нужно на кого-то сослаться в материале, поэтому спрашиваю: "Кто об этом говорит, на кого можно сослаться?". А он: "Кто говорит, кто говорит? Весь Ереван уже об этом говорит!"

Надо сказать, гостеприимство в Армении просто невероятное. Они жарили шашлыки прямо на улицах и, конечно, же угощали гостей. Прекрасный народ, прекрасное гостеприимство. Живописная природа, но так бедно живут люди, просто сердце разрывается. Это действительно очень бедное место. И при этом они всегда тянули нас пить чай, угощали какими-то продуктами. Я понимаю, что у них, возможно, это последнее. Но таких гостеприимных людей я никогда не встречал в жизни. Чем более бедные люди, тем более они открытые и более доброжелательные.

RFE/RL

Довольно легко было работать белорусским журналистам. Но для американского агентства Associated Press мы долго не могли добиться интервью Пашиняна, ибо он знал, что будем задавать неприятные вопросы.

К нам даже присоединился наш британский корреспондент, который обычно пробивает любые стены, чтобы добиться интервью. Этот Дэвид ничем другим не занимался, он сидел и методично "выбивал" интервью с лидером протестов.

RFE/RL Amos Chapple

Юрий Карманов:

- Огромный потенциал Армении скрыт в ее диаспоре. Например, мы совершенно случайно зашли в какой-то старый дом в центре Еревана. Трущобы - некий дореволюционный дом, без воды, коммуникаций и так далее. Там живут молодые люди, выходцы из Армении, которые вдохновились идеей революции и вернулись на историческую родину из Вены, из Парижа, из Нью-Йорка.

Например, художница из Парижа собирает камни в горах, наносит на них изображения своих предков и делает выставку. Еще один парень бросил учебу в Вене и вернулся, чтобы строить Армению. Другая девушка приехала из Нью-Йорка, чтобы делать армянское кино. Что у них есть действительно ценного - это армянская интеллигенция.

Медиа и революция

Юрий Карманов:

- В Армении очень слабые газеты. У них есть много телеканалов, но все они разделены между олигархами. И только один канал, принадлежащий Гагику Царукяну, приглашал к себе Пашиняна. Все остальные Пашиняна не приглашали, и даже не все каналы вели трансляцию из парламента, когда шло избрание премьер-министра.

Александр Борозенко:

- Это вторая революция за последние годы, которую можно назвать "революцией стримов" - настолько велика сила трансляций через социальные сети. Например, при мне какой-то парень начинал трансляцию в Facebook, и к нему присоединились сразу несколько сотен зрителей.

Очень много людей следили за акциями в соцсетях. Ведь акции целый день проходили по городу и, понятно, что люди не могли постоянно участвовать в шествиях. Люди встречали колонну возле своей работы, выходили, а потом продолжали заниматься своими делами и параллельно смотреть трансляцию в Facebook.

Такой нагрузки на мобильные сети я не видел никогда. Даже на Майдане в Киеве в сети 3G было проще поймать интернет, чем в Ереване в сети LTE. Такое ощущение, что из 150 тысяч присутствующих 50 тысяч были стримеров.

Работа журналиста в незнакомой стране

Александр Борозенко:

- Чтобы наиболее эффективно работать в незнакомой стране, нужно с самого начала все планировать. Понятно, что на сто процентов все не запланируешь, но надо стараться все сделать максимально. Еще в самолете нужно искать местных журналистов - контакты людей, которые могут помочь тебе в стране.

В Армении с этим не было никаких проблем. Если есть возможность - ищите местного фиксера. Жилье нужно искать не включая режим экономного белоруса. Это важно, так как мы нашли на Booking.com какой-то недорогой отель, забронировали его. А оказалось, что по этому адресу на Booking.com зарегистрированы еще три гостиницы. Мы приходим с площади со всеми вещами, ищем отель "Мини", а вместо него отель "Арарат" и нас там никто не ждет.

Что касается безопасности, то следует быть внимательным, никогда не лезть на рожон, потому что ты в чужой стране.

Что касается отношения к журналистам, то оно было очень позитивное. Я даже впервые в своей жизни разбирал баррикады. Мы ехали на комментарий к эксперту, часть протестующих согласилась нас пропустить, а вторая часть - нет. Пришлось просто выйти из такси, показать бейдж «Пресса» и раздвинуть эти баррикады, чтобы мы могли проехать.

Хотя надо сказать, что несколько раз нам, как белорусам, люди высказывали претензии за продажу Беларусью оружия Азербайджану, и за выдачу Баку армянского блогера Лапшина. Но было и несколько случаев, когда нам говорили: "Белорусы, боритесь, вы же там тоже против Лукашенко!".