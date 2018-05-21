Сборная Беларуси по хоккею cкатилась на 14-е место в мировом рейтинге

Сборная Беларуси по хоккею cкатилась на 14-е место в мировом рейтинге3
- 21.05.2018, 12:09
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Международная федерация хоккея представила обновленный рейтинг сборных.
Четвертый год подряд на первом месте в рейтинге идет сборная Канады, Швеция поднялась на второе место, пишет «Трибуна». Сборная Беларуси, проигравшая во всех матчах на чемпионате мира, занимает 14-е место. Наша команда потеряла четыре позиции по сравнению с прошлогодним рейтингом.
Рейтинга IIHF:
1. Канада – 3990 баллов,
2. Швеция – 3945,
3. Россия – 3930,
4. США – 3765,
5. Финляндия – 3765,
6. Чехия – 3690,
7. Швейцария – 3590,
8. Германия – 3575,
9. Норвегия – 3270,
10. Словакия – 3245,
...
13. Франция – 3115,
14. Беларусь – 3085,
15. Словения – 2915
16. Корея – 2835,
...
18. Казахстан – 2760.
С полным рейтингом можно ознакомиться на официальном сайте ИИХФ.