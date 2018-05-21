Сборная Беларуси по хоккею cкатилась на 14-е место в мировом рейтинге 3 21.05.2018, 12:09

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Фото: ТАСС

Международная федерация хоккея представила обновленный рейтинг сборных.

Четвертый год подряд на первом месте в рейтинге идет сборная Канады, Швеция поднялась на второе место, пишет «Трибуна». Сборная Беларуси, проигравшая во всех матчах на чемпионате мира, занимает 14-е место. Наша команда потеряла четыре позиции по сравнению с прошлогодним рейтингом.

Рейтинга IIHF:

1. Канада – 3990 баллов,

2. Швеция – 3945,

3. Россия – 3930,

4. США – 3765,

5. Финляндия – 3765,

6. Чехия – 3690,

7. Швейцария – 3590,

8. Германия – 3575,

9. Норвегия – 3270,

10. Словакия – 3245,

...

13. Франция – 3115,

14. Беларусь – 3085,

15. Словения – 2915

16. Корея – 2835,

...

18. Казахстан – 2760.

С полным рейтингом можно ознакомиться на официальном сайте ИИХФ.