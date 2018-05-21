«Пенсии хватает на две недели, потом – выживай как хочешь» 7 21.05.2018, 12:40

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Пенсионеры вынуждены работать даже на заслуженном отдыхе.

Об этом «Вечернему Бобруйску» рассказала читательница Татьяна Негрей:

– Что сейчас волнует пенсионеров? Их волнует, как прожить на пенсию! Моя, например, 300 рублей. А нужно покупать продукты, лекарства. Денег хватает на две недели, потом – выживай как хочешь. Или растягивай, как можешь, эти деньги.

Спасают две сотки своего огорода. Сажаем с мужем всего понемногу – хорошее подспорье, нам хватает, на рынок практически не ходим. Сейчас горячая пора, работы много, нужно сажать огород.

Мы давно уже привыкли: все подготавливаем днем, а посадкой занимаемся поздно вечером. Так растения не вянут на жаре – ночами-то у нас еще прохладно.

Мы живем на окраине, в город я выбираюсь нечасто. В основном в поликлинику. Езжу на автобусе, и мне всегда помогают зайти, уступают место. Так что зря ругают нашу молодежь, я лично ее уважаю. Им сейчас труднее, чем нам. Мы на пенсию кое-как вдвоем проживем, а у них ведь тоже зарплаты небольшие. А им еще детей кормить-одевать.