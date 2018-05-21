Матеуш Моравецкий: Польша обладает огромным потенциалом в морской промышленности 21.05.2018, 12:37

Матеуш Моравецкий

Польское государство будет поддерживать и развивать эту отрасль.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий выступил на заседании Морского конвента в Гдыне. Заседание было приурочено к отправке в кругосветное плавание парусника «Дар молодежи» в честь 100-летия обретения Польшей независимости, сообщает «Радио Польша».

Глава польского правительства признал, что состояние польской морской промышленности в 2018 году оставляет желать лучшего, а Польша не использует всех своих возможностей в судостроении. При этом присутствие Польши и польской экономики на море необходимо, поскольку в этом секторе сосредотачивается целых 80% мировой торговли. Премьер заверил, что правительство поддерживает морскую индустрию и инвестирует в ее развитие:

«Польша обладает в этой области огромным потенциалом. Пока нам не хватает хорошей организации и преодоления немощи, унаследованной от предшественников. Но сейчас со стороны польского государства судостроение и морская промышленность получили такую поддержку, которую они не имели в течение 25 лет. Польша не сворачивает судостроение, а развивает его. Также развивает порты».

Развитие специализированных современных отраслей морской промышленности – это шанс Польши на возвращение в круг лидеров морской экономики в Европе, - подчеркнул премьер Матеуш Моравецкий.