Меган Маркл отказалась «подчиняться» мужу 2 21.05.2018, 12:49

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Невеста принца Гарри во время церемонии изменила слова свадебной клятвы.

19 мая 2018 года — особенный день в жизни британской королевской семьи, а значит и всего британского народа. День свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. И отмечался он как национальный праздник, пишет издание tatler.ru.

Церковь святого Георга, выбранная для проведения церемонии, преобразилась уже ночью — ее украсили зелеными цветочными композициями. Кстати, жених с невестой пожелали, чтобы для этого использовались только «дружелюбные» для опыления растения, которые обеспечивают хорошую среду обитания для пчел.

С раннего утра на улицы Виндзора вышли тысячи желающих хотя бы мельком увидеть молодоженов, когда они в свадебном кортеже после церемонии проедутся перед собравшимися. Особо преданные поклонники монаршей семьи (а быть может, сериала «Форс-мажоры») занимали места уже накануне днем. С 9 утра зрителей развлекал духовой оркестр, исполнявший марши и не только — более романтичным композициям, например What A Wonderful Life Луи Армстронга, собравшиеся подпевали хором.

С 9:30 гости начали собираться у церкви. Первыми на место приехали Опра Уинфри, брат принцессы Дианы граф Чарльз Спенсер c женой Карен, Идрис Эльба и Сабрина Даур, Джеймс Блант, дворецкий королевской семьи Пол Баррел, личный помощник принца Уильяма Мигель Хэд и помощница Кейт Миддлтон Ребекка Дикон с мужем Адамом Пристли.

Затем к церкви начали подъезжать и члены королевской семьи. Самыми пунктуальными оказались родственники Кейт Миддлтон — родители Кэрол и Майкл, брат Джеймс, а также сестра Пиппа с мужем Джеймсом Мэттьюсом. Пиппа выбрала для торжества мятное платье с розовыми цветами от британского бренда The Fold. Кстати, за скромные для королевской семьи £495.

Недолго Пиппа наслаждалась всеобщим вниманием — ее минуту славы украли Джордж Клуни с женой Амаль в ярко-желтом платье Stella McCartney и шляпе в тон и Дэвид и Виктория Бекхэмы. Виктория выбрала черное платье собственного сочинения, а мужа одела в Dior Homme. Количество звездных гостей все больше. В церковь уже прошли Серена Уильямс и Алексис Оганян и Кэри Маллиган с Маркусом Мамфордом.

Когда почти все гости собрались, в церковь прошли члены королевской семьи: принцесса Анна и ее супруг Тимоти Лоренс, принц Эндрю с дочерьми принцессами Беатрис и Евгенией, принц Эдвард с сыном Джеймсом, Зара Тиндалл, Питер Филлипс и другие ближайшие родственники Елизаветы II.

Кстати, среди гостей была и Сара Фергюсон, бывшая жена принца Эндрю и мать принцес Евгении и Беатрис. Ее отношения с королевской семьей долгое время можно было назвать, в лучшем случае, напряженными. На свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году ее не пригласили, несмотря на то, что Ферги (как ее называют знакомые) была близкой подругой принцессы Дианы. Гарри же настоял на том, чтобы на его свадьбе ее не оставили без приглашения.

Пришло время для самого интересного! Принц Гарри со своим шафером принцем Уильямом прибыли на место ровно в 11:30 по местному времени — протокол превыше всего. Оба в военной форме. Жених, как и положено, в прекрасном расположении духа. Шагая по проходу церкви Святого Георга, он с улыбкой подмигивал гостям.

Затем в церковь приехала мать невесты Дориа Редлан в нежно-зеленом наряде. Часть пути к церкви она проделала вместе с дочерью, а затем пересела в другой автомобиль.

Последней, как и положено по протоколу, вошла королева. Для сегодняшнего торжества Елизавета II выбрала привычный для себя яркий монохромный наряд, на этот раз лимонного цвета. Единственный яркий акцент — фиолетовое перо на шляпе. Кстати, до последнего момента были сомнения, сможет ли посетить свадьбу супруг королевы принц Филипп, который совсем недавно перенес операцию на бедре. Но, как можно видеть, он сопровождал жену к месту венчания и находился в добром расположении духа.

А вот и невеста. Свадебное платье Меган Маркл создала Клэр Уэйт Келлер из Дома Givenchy. С дизайнером невеста познакомилась в этом году и сразу нашла общий язык. Над дизайном платья они трудились сообща. Акцент, по задумке Клэр Уэйт Келлер, сделан на широкий вырез, подчеркивающий хрупкие плечи Меган. Силуэт платья создан с помощью всего шести тщательно продуманных швов.

В официальном заявлении Кенсингтонского дворца говорится, что Меган выразила желание, чтобы во время церемонии с ней были все 53 страны Содружества наций. Воплощена эта идея была в фате невесты, которую украшала вышивка в виде растений, представленных в каждой из этих стран. На изучение флоры 53 наций ушло немало времени.

Тиару невесте одолжила королева. Она была создана в 1932 году и принадлежала королеве Марии, жене короля Георга V и бабушке Елизаветы II. Считается, что Мария заказала ее у британского ювелирного Дома Garrard, который долгие годы является официальным поставщиком Британского королевского двора. В качестве центрального элемента использована бриллиантовая брошь, созданная в 1893 году.

Как и сообщалось ранее, к алтарю Меган провел принц Чарльз. Официальное сообщение об этом было опубликовано вчера. «Мисс Меган Маркл обратилась к Его Королевскому Высочеству принцу Уэльскому с просьбой сопровождать ее к алтарю в часовне Святого Георга в день ее свадьбы. Принц Уэльский рад возможности таким образом принять мисс Маркл в королевскую семью».

Кольцо невесты изготовлено с использованием уникального самородка валлийского золота, которое хранится в королевской семье. Оно также использовалось для обручальных колец королевы-матери Елизаветы, ее дочерей Елизаветы II и принцессы Маргарет, принцессы Анны, принцессы Дианы, Камиллы Паркер-Боулз и Кейт Миддлтон. А Гарри выбрал лаконичное платиновое кольцо.

Как и принцесса Диана и Кейт Миддлтон, Меган немного изменила слова свадебной клятвы. Она тоже отказалась произносить слова о том, что будет «подчиняться» мужу. Зато любить и быть верной и не оставлять в горе и радости поклялась безропотно.

Заветные слова произнесены. Принц Гарри и Меган Маркл официально стали мужем и женой.

После официальной церемонии для гостей выступил 19-летний виолончелист Шеку Канне-Мейсона, победитель конкурса BBC Young Musician 2016.

Кстати, музыкальную составляющую праздника Гарри с Меган утверждали лично. Перед церемонией играл сводный инструментальный состав из музыкантов оркестра под руководством Кристофера Уоррен-Грина, Национального оркестра BBC Уэльса и Английского камерного оркестра и Филармонии. Дирижером выступил Джеймс Вивиан.

После церемонии молодожены, которые с сегодняшнего дня носят титулы герцога и герцогини Сассекских, торжественно проследовали по проходу часовни под звуки национального гимна и вышли к многотысячной толпе, собравшейся у входа. Именно здесь состоялся ожидаемый поцелуй жениха и невесты, а не на балконе дворца или замка, как это бывает обычно. Затем Гарри и Меган сели в карету, на которой вместе с торжественным кортежем отправились по улицам Виндзора. Ликованию зрителей не было предела.

Ровно в три часа дня по лондонскому времени в Виндзорском замке начался первый из двух торжественных приемов, который организовала для молодоженов королева (за вечерний прием отвечал принц Чарльз). И вот такой торт от американского кондитера Клэр Птэк ждал гостей. Он сделан из лимонных коржей и пропитан сиропом бузины.

Выступал на официальном приеме сэр Элтон Джон, который был близким другом мамы жениха принцессы Дианы.