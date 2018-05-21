Официантка: Творог для меня дорогое удовольствие 1 21.05.2018, 13:22

Барановичская официантка рассказала о своих доходах и расходах.

Официантка одного из барановичских баров рассказала intex-press.by, сколько зарабатывает, почему перестала посещать увеселительные заведения, на чем никогда не экономит и на что копит деньги:

- В детстве я мечтала стать врачом. Но в школе училась плохо, поэтому о поступлении в мединститут не было и речи. После 9-го класса хотела подать документы в колледж сферы обслуживания на парикмахера. Но мама отговорила меня, надеялась, что поступлю в вуз.

Надежды родителей я не оправдала – с горем пополам окончила 11 классов и никуда поступать не стала. К тому же умер отец, который кормил всю семью. Мама зарабатывает 250–300 рублей. И мне пришлось устраиваться на работу. Без образования вариантов было немного: уборщицей, посудомойкой или официанткой. Я выбрала последнее.

В баре я работаю 1,5 года. Работа официантки сложная: ночные смены, все время на ногах, не всегда адекватные посетители. Зарплата – 350 рублей.

Поначалу надеялась на «чаевые». Оказалось, зря. Народ сейчас бедствует, щедрые посетители – редкость. Максимум, который мне удавалось «заработать», – 60 рублей. В среднем же в месяц выходит 20–30 рублей «чаевых».

Коммуналку делим с мамой пополам

Я живу с мамой и младшим братом в родительской квартире. Денег на съемное жилье у меня нет. Коммуналку оплачиваем пополам с мамой. В зависимости от сезона выходит 60–80 рублей. В прошлом месяце, например, было около 60. Интернет и стационарный телефон я оплачиваю сама. Это еще плюс 23 рубля. Около 20 рублей «съедает» мобильная связь – разговариваю я много.

Бытовую химию (моющие, порошки, зубную пасту и т.д.) заказываю у подруги, которая каждый месяц ездит в Польшу. Так и дешевле, и качество товаров там гораздо лучше.

«Отъедаюсь на работе»

Пока был жив папа – он работал дальнобойщиком, мы ни в чем себе не отказывали. Приходя в магазин, я не обращала внимания на стоимость – просто брала то, что нравится. Теперь я знаю цену деньгам и стараюсь экономить.

Продукты мы покупаем с мамой на двоих. Ежемесячно на это у меня уходит около 120 рублей. Питаемся скромно. Мясо покупаем редко, в основном по праздникам. На свинину денег нет. Курицу покупаем только тушкой – так гораздо дешевле, чем брать разделку. Иногда покупаем куриные хребты и тушим.

Я очень люблю молочные продукты, особенно творог. Раньше съедала по две пачки в день, не считая творожных десертов. Сейчас творог для меня дорогое удовольствие: за две пачки придется отдать больше двух рублей. Поэтому творог покупаю 1–2 раза в неделю и только по одной пачке.

Зато брату стараюсь покупать все, что он захочет. Как все дети, он любит сладости, и несколько раз в неделю я покупаю ему 200 граммов жевательных конфет и упаковку печенья.

Нам повезло, что наша бабушка живет в деревне. Овощи, картофель и зелень мы привозим оттуда. А из яблонь, груш и слив из ее сада варим варенье и едим всю зиму.

Вкусно поесть я могу в баре – и это большой плюс моей работы. Повар в нашем заведении «положил на меня глаз» и всегда старается угостить чем-нибудь вкусненьким. На работе я отъедаюсь, пробую разные деликатесы. Даже поправилась на пару килограммов.

«Пока донашиваю то, что есть»

Моя работа требует презентабельного внешнего вида, поэтому часть зарплаты уходит на косметику. Я аллергик, косметические средства подобрать сложно. И, как правило, стоят они дорого. К примеру, подходящий моей коже тональный крем стоит около 40 рублей, тушь – 20 рублей. Помады предпочитаю покупать только стойкие, чтобы на работе не приходилось по десять раз подкрашиваться. Счастье, что косметику не нужно покупать каждый месяц: ее хватает надолго.

Не получается экономить и на средствах для волос. У меня длинные волосы, и в месяц уходит по две бутылки шампуня и бальзама. А вот маникюр и педикюр себе делаю сама.

Одежду я покупаю редко, на работе хожу в форме. Впрочем, у меня есть что носить. Папа баловал меня и из каждой поездки привозил по несколько вещей. Пока донашиваю то, что есть.

Вместо баров – чтение книг

Мне 23 года, но друзья часто обзывают меня старухой. Мол, гулять никуда не хожу, постоянно сижу дома.

Раньше мы с друзьями часто ходили по барам. Потратить 50–70 рублей за вечер для меня было нормой. Сейчас от такого отдыха я отказалась. Во-первых, не могу себе позволить. Во-вторых, веселья и музыки мне хватает на работе. Честно говоря, от пьяных людей меня уже тошнит. Поэтому в свой выходной я предпочитаю просто полежать дома с книжкой – уже перечитала заново всю школьную программу. Иногда с подругами хожу в кино.

Я понимаю, что содержать двоих детей маме с ее зарплатой нереально. Поэтому часть забот о брате я взяла на себя. Я оплачиваю ему школьные обеды и другие расходы, связанные с учебой, а также секцию каратэ. Раз в неделю вожу его в кинотеатр и в кафе поесть мороженого.

В будущем мечтаю все-таки поступить в вуз. Подносить и убирать тарелки всю жизнь не собираюсь. От мечты о медицинском я отказалась. Теперь хочу стать психологом. Сейчас коплю на обучение – ежемесячно стараюсь отложить хотя бы 50 рублей.