Какие авто дешевле всего привезти из Европы и растаможить 1 21.05.2018, 13:17

В список вошли наиболее экономные для семьи машины.

Издание nakapote.com составило список из пяти машин, которые можно купить и растаможить за небольшие деньги.

Самые маленькие и дешевые:

Этот класс автомобилей только набирает популярность. На самом деле, если вы один или семья ваша небольшая — больше и не нужно. Покоряют смехотворным расходом топлива и удобством в городе: протиснуться в пробках, найти место для парковки — все это проще на маленькой машинке.

Fiat Panda

Очень удобная городская машинка. Обладает строгой для своего класса внешностью, благодаря чему не отпугивает сильный пол от владения этим автомобильчиком. Благодаря высокой посадке четверо взрослых в машине поместятся с относительным комфортом. Можно и впятером, но это уже скорее пытка. В основном встречается с моторчиком 1.2 на 69 л.с., которого вполне хватает для города, расход небольшой. Встречаются полноприводные версии, но они дороже.

Volkswagen Fox

Автомобиль по габаритам по сути относится к B-классу, но позиционировали его как A-класс из-за низкой цены и простоты. Машина выпускается в Бразилии. Авто откровенно бюджетное — дешевые пластик, простецкие комплектации, но при этом достаточно удобное и практичное. Моторчик 1.2 на 60 л.с., конеччно, слабоват, но в городе и его достаточно.

Renault Twingo

Машина чисто для города и для двух человек — задние мета мало пригодны для взрослых людей. Чаще всего встречается с бензиновым 1.2 мощностью 75 л.с. и механикой.

Практичный B-класс:

Несмотря на то, что машинки В-класса это все еще не очень большие авто, у нас именно они часто становятся универсальными семейными авто. Потому что недорогие, но уже имеется приличный багажник, пятерых человек возить можно с относительным комфортом.

Nissan Note

Когда-то эта модель была у нас достаточно популярной. Затем из-за смены курсов валют стала слишком дорогой и больше в Украину не поставлялась. А ведь машинка очень удачная. При всей компактности обладает очень просторным салоном.

Peugeot 207

Хорошо известный автомобиль. Даже за небольшие деньги можно встретить версию с экономичным дизельным двигателем. Самыми дешевыми будут трехдверки — их можно найти даже за меньшие деньги.

Fiat Qubo

Очень удобная семейная машинка, которая обладает удобством минивена, а при необходимости превращается в маленькие грузовичок. Если у вас есть дача или большая семья, то из маленьких авто это, пожалуй, оптимальный вариант.