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В Италии правящая коалиция согласовала кандидатуру премьера

  • 21.05.2018, 13:35
Джузеппе Конте
Фото: tpi.it

Правительство может возглавить почти не известный профессор частного права.

В Италии антисистемное "Движение 5 звезд" и ультраправая "Лига" достигли договоренности относительно кандидатуры следующего премьер-министра.

Об этом сообщает Agence France Press.

Как сообщил лидер "Лиги" Маттео Сальвини, договоренность включает и членов будущего правительства.

"Мы договорились относительно главы и министров правительства и надеемся, что никто не наложит вето на выбор, который представляет волю большинства итальянцев", - сказал Сальвини, добавив, что ни он сам, ни лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо не будет премьером.

По данным СМИ, Сальвини в будущем правительстве должен занять пост главы МВД, а Ди Майо может стать или министром труда, или министром экономического развития.

Премьером же может стать почти не известный профессор частного права Джузеппе Конте.

Ожидается, что партии объявят о том, кто возглавит правительство, на встрече с президентом Серджо Маттареллою. Маттарелла сначала должен одобрить кандидатуру премьера, затем правительство должно получить поддержку парламента.


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