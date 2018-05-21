Белорусы призвали освободить Олега Сенцова путем обмена
- 21.05.2018, 13:47
В посольство России в Минске передали петицию белорусов в защиту украинского режиссера.
21 мая в посольство России в Минске передали обращение с подписями представителей белорусской интеллигенции в защиту украинского режиссера Олега Сенцова, который неделю назад объявил бессрочную голодовку в российской тюрьме, сообщает «Радыё Свабода».
Под обращением полторы сотни подписей, в том числе белорусских режиссеров, актеров, литераторов и журналистов.
Акцию солидарности в сети инициировала Татьяна Гацуро-Яворская, организатор фестиваля документальных фильмов о правах человека Watch Docs Belarus.
Сегодня вместе с режиссером Дмитрием Бейнарт-Солодухой она передала петицию с подписями в российское посольство.
В заявлении на имя президента России Владимира Путина, председателя Конституционного суда Валерия Зорькина и генпрокурора Юрия Чайки изложена просьба обменять Олега Сенцова на арестованных в Украине российских диверсантов, как недавно предложили представители официального Киева на переговорах о Донбасс в Минске.
«Просим вас в соответствии с вашими полномочиями и должностными обязанностями срочно вернуться к переговорам об обмене «всех на всех» в рамках минских соглашений», - говорится в обращении.
Украинский узник совести в российской тюрьме
11 мая 2014 году Федеральная служба безопасности России задержала гражданина Украины Олега Сенцова, ему инкриминировали «причастность к терроризму». При этом Сенцову было отказано в признании его украинского гражданства. По итогам судебных разбирательств он осужден на 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Неделю назад режиссер объявил бессрочную голодовку с требованием освобождения украинских граждан, находящихся в российских тюрьмах.
Министерство иностранных дел Украины официально считает политическими заключенными российского режима 64 арестованных в России украинских граждан.
Большинство из них - крымские татары, осужденные за участие в организации «Хизб ут-Тахрир», которую Россия признала «террористической» и запретила.
Голливудский актер Джонни Депп выразил солидарность с Олегом Сенцовым:
В защиту Олега Сенцова высказываются политические и творческие деятели по всему миру. Международное сообщество признало политзаключенными его и других граждан Украины, которые отбывают наказание в России.
В рамках так называемых минских соглашений неоднократно озвучивалась возможность обмена осужденных украинских граждан на 23-х россиян, арестованных во время антитеррористической операции на Донбассе.
Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку 14 мая. Об этом он сообщил в записке, которую передал через адвоката. Единственное условие ее прекращения - освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории России.