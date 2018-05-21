Белорусы призвали освободить Олега Сенцова путем обмена 21.05.2018, 13:47

Тацяна Гацура-Яворская і Зьміцер Бейнарт-Саладуха

Фота: Uladz Hrydzin

В посольство России в Минске передали петицию белорусов в защиту украинского режиссера.

21 мая в посольство России в Минске передали обращение с подписями представителей белорусской интеллигенции в защиту украинского режиссера Олега Сенцова, который неделю назад объявил бессрочную голодовку в российской тюрьме, сообщает «Радыё Свабода».

Под обращением полторы сотни подписей, в том числе белорусских режиссеров, актеров, литераторов и журналистов.

Подпісы пад зваротам

Акцию солидарности в сети инициировала Татьяна Гацуро-Яворская, организатор фестиваля документальных фильмов о правах человека Watch Docs Belarus.

Сегодня вместе с режиссером Дмитрием Бейнарт-Солодухой она передала петицию с подписями в российское посольство.

Заява, перададзеная ў амбасаду

В заявлении на имя президента России Владимира Путина, председателя Конституционного суда Валерия Зорькина и генпрокурора Юрия Чайки изложена просьба обменять Олега Сенцова на арестованных в Украине российских диверсантов, как недавно предложили представители официального Киева на переговорах о Донбасс в Минске.

«Просим вас в соответствии с вашими полномочиями и должностными обязанностями срочно вернуться к переговорам об обмене «всех на всех» в рамках минских соглашений», - говорится в обращении.

Украинский узник совести в российской тюрьме

11 мая 2014 году Федеральная служба безопасности России задержала гражданина Украины Олега Сенцова, ему инкриминировали «причастность к терроризму». При этом Сенцову было отказано в признании его украинского гражданства. По итогам судебных разбирательств он осужден на 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Неделю назад режиссер объявил бессрочную голодовку с требованием освобождения украинских граждан, находящихся в российских тюрьмах.

Алег Сянцоў

Министерство иностранных дел Украины официально считает политическими заключенными российского режима 64 арестованных в России украинских граждан.

Большинство из них - крымские татары, осужденные за участие в организации «Хизб ут-Тахрир», которую Россия признала «террористической» и запретила.

Голливудский актер Джонни Депп выразил солидарность с Олегом Сенцовым:

В защиту Олега Сенцова высказываются политические и творческие деятели по всему миру. Международное сообщество признало политзаключенными его и других граждан Украины, которые отбывают наказание в России.

В рамках так называемых минских соглашений неоднократно озвучивалась возможность обмена осужденных украинских граждан на 23-х россиян, арестованных во время антитеррористической операции на Донбассе.

Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку 14 мая. Об этом он сообщил в записке, которую передал через адвоката. Единственное условие ее прекращения - освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории России.