Цифровое сопротивление 4 21.05.2018, 14:39

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12 цитат Павла Дурова о борьбе, деньгах и свободе.

История с блокировкой Telegram в России уже месяц не сходит с экранов смартфонов и лэптопов. Людям взрослым вряд ли стоит объяснять, почему отказ Павла Дурова передавать ФСБ ключи шифрования от мессенджера можно назвать поступком.

«В смутное время цифрового сопротивления даем слово создателю Вконтакте и Telegram. Он это заслужил», - пишет bolshoi.by.

О работе на государство

Многие на Западе не осознают, насколько налоги ограничивают их возможности. Ты платишь государству половину дохода, то есть примерно 180 дней в году работаешь на правительство. Я думаю, я могу найти лучшее применение своим деньгам, которые я зарабатываю на благо общества.

О цене Telegram

Даже за $20 млн, он не для продажи. Это пожизненная гарантия.

О выборах в блокчейн

Я мог бы «взломать выборы», когда мне было 12 лет.

О «безбумажном» счастье

Я много раз говорил, что мне не нравится стиль жизни богачей. Сейчас я богат, но 10 лет назад я не был богатым. И мне все равно. Я не стал счастливее, чем тогда.

О переезде в Дубаи

Я задумался о своем будущем в России, когда к двери пришел спецназ (во время антиправительственных протестов 2011 году в Санкт-Петербурге). У них были «пушки» и выглядели они очень серьезно. Казалось, они хотели выломать дверь.

О былой свободе

Когда в 2006 году мы запустили ВКонтакте, я представлял свою страну безналоговой либертарианской утопией для работников сферы технологий. В то время самым лучшим в России было то, что сфера совсем не регулировалась. В некотором смысле, она была более либеральной, чем Соединенные Штаты Америки.

О частной собственности

Я очень счастлив сейчас без какой-либо собственности где бы то ни было. Я считаю себя законным гражданином мира.

О законе и беззаконии

Иногда говорят, что Telegram был заблокирован в России, так как “закон есть закон”. Однако Telegram заблокирован в России как раз вопреки главному закону страны – Конституции. Решения судов и законы, противоречащие Конституции, не имеют силы. А это значит, что и сама блокировка Telegram незаконна.

О том, что не стоит лезть в чужую шкуру

Те, кто ищет в моей жизни замки, стоянки спортивных автомобилей и флотилию боингов, будут жестоко разочарованы. У меня нет самолетов, автомобилей и домов. Мой мир — это передвижение пешком и на метро, а также сон в съемной комнате размером 18-20 м2. Тем, кто хотел бы поменяться со мной местами, придется также полностью отказаться от алкоголя, мяса и дорогой одежды.

О девизе свободных

Есть древнее изречение: «Раб не хочет обрести свободу; он хочет иметь собственных рабов». Человек не может стать по-настоящему свободным, пока существует в тупиковой парадигме «раб — хозяин». В этой системе любой хозяин — чей-то раб, и любой раб — чей-то хозяин. Оставаясь рабом денег, невозможно стать истинным хозяином собственной жизни.

О девизе блаженных

Созидание намного интереснее потребления, а внутреннее состояние несоизмеримо важнее внешнего.

О девизе потерянных

Наиболее страшный грех среди поклонников культа денег — выбросить деньги на ветер в прямом смысле. Приверженцы золотого тельца с пониманием читают новости о покупке яхт стоимостью с небольшой город или автомобилей за 2 миллиона долларов. Но запуск в свободный полет в тысячу раз меньшей суммы разрушит их картину мира и размоет ценностный фундамент. Фундамент ложных ценностей, который предопределил нездоровые социальные нормы, оправдывающие истинную растрату и насилие ради бумаги.