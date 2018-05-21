Сергей Шабанов: Зачем нам такое «Динамо»?3
- 21.05.2018, 14:40
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«Зубры» должны работать на сборную Беларуси по хоккею, а не разрушать ее.
Экс-голкипер сборной Беларуси Сергей Шабанов рассказал Владимиру Новицкому, как должно быть устроено минское "Динамо", если мы хотим, чтобы в рядах "зубров" крепли хоккеисты для национальной сборной, пишет "Прессбол".
- Что нужно сделать для того, чтобы минское "Динамо" больше работало на сборную?
- Давайте так. 80% хоккеистов сборной должно быть в "Динамо". Берем список игроков сборной и список динамовцев, кладем рядом — и 80% должно сойтись в "Динамо". Мы видим интересы сборной и видим интересы "Динамо".
Если одни предлагают, а эти, "Динамо", отворачиваются спиной, то тогда это не разговор. Должно быть 80%. Вот у вас 20% на импровизацию. Нам интересны вот эти люди, мы хотим, чтобы они играли здесь. Если они там не играют, то зачем тогда такое "Динамо"?
- Это реально, чтобы уже перед грядущим сезоном ситуация так стала бы выглядеть?
- Все реально. Вопрос принятия решения. Если есть человек, который может принять такое решение, значит, его примут.
- Мы знаем, что такой человек есть.
- Дай Бог, — сказал Шабанов в эфире программы "Большой спорт".
Напомним, результат белорусских профи на чемпионате мира в Дании: 7 поражений, 0 очков, разница шайб — 8:36.