Работники более 300 предприятий могут остаться без пенсий 4 21.05.2018, 14:48

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Предприятия не платят взносы в ФСЗН.

В Беларуси больше чем за 300 предприятиями числится просроченная задолженность по обязательным страховым взносам в ФСЗН, пишет tut.by.

Общая сумма долга на начало апреля превысила 27 миллионов рублей. Как неуплата предприятием страховых взносов в ФСЗН может сказаться на работниках?

В списке должников обязательных страховых взносов в ФСЗН значится 301 предприятие. В фонде отмечают, что это только те организации, у которых наибольшие суммы задолженности.

Напомним, больше всего предприятий-должников находится в Витебской области — 127, а меньше всего — в Гомельской области (7). Для сравнения: в Брестской области на начало апреля их было 18, а в Минской — 88. Не перечисленные своевременно нанимателем обязательные платежи в ФСЗН повлияют на размер начисленной работнику пенсии в сторону уменьшения ее суммы, отмечают в фонде.

К примеру, в Минске есть предприятие, на котором задолженность в ФСЗН образовалась еще в 2012 году — это ИП «Лесопромышленная компания». Среди должников по страховым взносам числятся также ЖЭУ № 2 Центрального района Минска, Минскпроектмебель, Минский завод отопительного оборудования, сеть парикмахерских «Восток».

— Некоторые наниматели по тем или иным причинам длительное время не уплачивают обязательные страховые взносы в бюджет фонда и порой суммы таких долгов составляют не одну тысячу рублей. Особенно это касается плательщиков, которые находятся в стадии ликвидации (банкротстве) с задолженностью по взносам перед бюджетом фонда, и как показывает практика, в подавляемом большинстве случаев они не гасят свои долги, — отмечают в ФСЗН по Минску.

В такой ситуации, отмечают в столичном ФСЗН, страдает в первую очередь работник такого предприятия, которому пришла пора оформлять трудовую пенсию.

«Дело в том, что трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии засчитывается и рассчитывается только при одном, но неукоснительном условии: уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и, соответственно, пенсия; нет уплаты — нет трудовой пенсии», — отмечают специалисты.

То есть те периоды работы, когда страховые взносы в ФСЗН компанией не уплачивались или уплачивались в неполном объеме, не будут засчитаны в стаж для назначения пенсии. В результате неуплата или неполная уплата взносов отразится на размере пенсии или пособия.

«Для большинства работодателей взнос на пенсионное страхование установлен в размере 28% от фонда оплаты труда, для работников — 1% заработка. Периоды работы, в течение которых уплата страховых взносов не производилась хотя бы одной из сторон, не подлежат включению в стаж и в заработок для исчисления пенсии. То есть в такой ситуации у работника пенсионные права не формируются», — отмечают в комитете по труду, занятости и соцзащиты Гомельского облисполкома.

Чтобы оградить себя от таких неприятных «сюрпризов» при оформлении пенсии, специалисты рекомендуют работникам «пользоваться своим правом на получение информации из системы государственного социального страхования, в частности об уплате за них обязательных страховых взносов». «По этому вопросу необходимо обращаться в районный отдел Фонда по месту жительства или по месту нахождения организации», — рекомендуют специалисты.

Если выяснится, что предприятие не уплачивало взносы в ФСЗН за определенный период, то в таком случае специалисты рекомендуют обратиться непосредственно к работодателю и поинтересоваться о перспективах уплаты им обязательных страховых взносов.

«Ведь то, что у работодателя сейчас имеется задолженность, не говорит о том, что он ее не погасит. В случае погашения задолженности ваши пенсионные права будут восстановлены. Кроме того, за содействием в решении данного вопроса можно обратиться в профсоюзную организацию. И уже по результатам принять решение о целесообразности продолжения работы у данного работодателя», — отмечают специалисты.

Посмотреть, нет ли вашего предприятия в списке должников в ФСЗН, можно на сайте фонда в разделе «должники».