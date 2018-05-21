Под Минском женщина ногой разбила лобовое стекло автомобиля ГАИ 3 21.05.2018, 14:59

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Инцидент произошел с жительницей Столбцов.

В УВД Минской области сообщили, что 20 мая сотрудники ДПС ОГАИ Дзержинского РОВД задержали 46-летнюю жительницу Столбцов, которая находилась за рулем автомобиля Nissan Primera и при этом имела признаки алкогольного опьянения. Женщину попросили сесть в служебную машину. Затем ситуация вышла из-под контроля, пишет onliner.by.

— Женщине предложили присесть на заднее сиденье для доставления в РОВД. Однако водитель самовольно заняла переднее пассажирское сиденье патрульного автомобиля, — рассказали в милиции. — После того как инспекторы предложили ей пересесть на заднее, она несколько раз ногой ударила по ветровому стеклу, которое в результате покрылось множеством трещин.

Кроме того, женщина повредила крепление видеорегистратора.

— Позже выяснилось, что водитель не имела права управлять транспортными средствами, а у авто отсутствовал техосмотр. В отношении жительницы Столбцов составлено четыре административных протокола. Проводится проверка, — добавили в УВД.