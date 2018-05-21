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Фотофакт: В Столине коммунальщики построили 11-метровую копию Эйфелевой башни

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  • 21.05.2018, 15:42

Общий вес новой для Столина композиции составляет около тонны.

Уменьшенную модель знаменитой Эйфелевой башни создали столинские коммунальники. Общий вес новой для Столина композиции составляет около тонны. Её высота – 11,5 метров. 12 прожекторов, столько же строб ламп и одна мигалка в ночное время подсвечивают конструкцию со всех сторон. Башенка украшена цветами, у её подножия тоже красуется клубма, пишет сайт media-polesye.by.

Как отметил начальник участка благоустройства Столинского ЖКХ Геннадий Пешко, на изготовление этой композиции ушли два месяца работы. Задумка по созданию такой конструкции для благоустройства центра города принадлежит мастеру по благоустройству и по озеленению города Нине Слабко.

– Идея возникла ещe в прошлом году, но тогда реализовать еe не вышло. В этом году мы её сделали, и теперь наша башенка украшает город, – добавили в ЖКХ.

У башни с удовольствием фотографируются как жители, так и гости Столина.


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