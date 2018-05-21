Юрист РЭП решил проверить работу «тунеядских» комиссий изнутри 5 21.05.2018, 15:19

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Комиссии заработают уже с декабря.

Известный гомельский юрист и правозащитник Леонид Судаленко хочет войти в «тунеядские» комиссии, призванные собирать информацию о безработных. Об этом он сам сообщил в «Фейсбуке».

Кандидатуру Леонида Судаленко выдвинул независимый профсоюза РЭП.

Напомним, сейчас в регионах чиновники создают «тунеядские» комиссии. Это происходит в соответствии с декретом №1 Лукашенко. В комиссии должны войти представители налоговой, милиции, службы занятости, а также общественных организаций.