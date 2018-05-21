Cергей Чалый о нападении: Били молча 21.05.2018, 16:02

Cергей Чалый

Архивное фото «Радыё Свабода»

Известный экономист рассказал об обстоятельствах происшествия.

Экономист Сергей Чалый после ночного нападения неизвестных в центре Минска третий день находится в больнице скорой помощи. Детали нападения он рассказал «Радыё Свабода».

В час ночи 19 мая независимый экономист и блогер Сергей Чалый был избит неизвестными мужчинами во дворе дома по улице Ленина в Минске, за ГУМом. Чалый находится в минской больнице скорой помощи: у него черепно-мозговая травма, перелом носа, поврежден глаз, много гематом и ссадин на голове, сильно разбиты плечо и рука.

Сергей не исключает, что нападение на него не обычное хулиганство, а месть и предупреждение. Но за что - не может понять.

«Били в основном по голове, еще плечо синее. Все болит», - говорит Сергей Чалый.

О самом нападении неизвестных лиц он уже рассказывал милиционеру и дежурному Следственного комитета. Сергей Чалый признается, что помнит немного подробностей. По его словам, избиение заняло не более минуты, «якобы спешили», и вообще выглядит подозрительным.

Был град ударов

«Это было возле ГУМа, на улице Ленина. Там какая-то шаурмичная «Курица - помада». Как повернешь за угол - арка.

Около часа ночи мы вышли из шаурмичной и зашли втроем в арку, стояли во дворе. Я стоял лицом к арке, разговаривал с другом, он был спиной к арке, лицом ко мне. А наш третий друг на минутку отошел.

Помню, как к нам подходил какой-то мужчина, но точно помню, что конфликта с ним не было. Мы продолжали разговор, как вдруг из арки выбежали на нас эти люди. Возможно, человек пять.

Бежали быстро, таким клином. Сразу сбили с ног моего друга и принялись за меня. Что помню? Лицо мужчины с кулаком, поднятым для удара, а вот в чем был одет тот, кто меня первый ударил, точно не помню.

Далее град ударов, я пытаюсь отмахиваться, но удары сыплются со всех сторон. А потом они так же молча скрылись. Ни слова. Во время драки я даже и спросил, за что, но не ответили», - рассказал о тех событиях Сергей Чалый.

Он добавил, что нападавшие не заинтересовались его вещами: «У меня дорогой телефон, портмоне в кармане, рюкзак. Никакого интереса ».

По словам Сергея Чалого, перед этим у него не было конфликтов с прохожими или с посетителями возле Центрального универсама, где он с друзьями пил пиво.

«Нас была большая компания, много знакомых, но все было мирно. Пил только пиво, лично я других напитков не употребляю. Из «Центрального» мы пошли в шаурмичную, еще там посидели. Там вообще не было посетителей, конфликтовать не с кем».

«Вдруг они побежали на нас и начали драться»

Александр Васюкович был в компании с Сергеем Чалым, но за минуту до нападения отошел в сторону. Александр сказал журналистам, что это спасло его от избиения неизвестными.

«Помню одного из них, гладко выбритого, небольшого роста, худощавого. Это он подходил к Сергею и что-то ему говорил, но конфликта между ними не было. Человек ушел, но, по-видимому, чтобы вернуться уже с компанией.

Они пришли в тот двор позднее нас, Сергей их и не видел. Как вдруг они побежали на нас и начали драться. Сергея избивали два из них, один нашего друга Соколовского. Потом погнались за мной, но я отбежал и достал мобильный телефон, они остановились и убежали. В общем почему они на нас напали, не понимаю», - вспомнил об инциденте Александр Васюкович.

При этом Сергей Чалый не знает причин для нападения, которые могут быть связаны с его деятельностью как экономиста и интернет-ведущего.

«За последнее время много было острых передач, но никто не высказывал замечаний или претензий. Да и я ведь знаю, как выразиться так, чтобы их не было. Какая-то дикая история».

По словам Сергея Чалого, из СК ему сообщил, что согласно его заявлению будет заведено уголовное дело. В следственном комитете пока не удалось подтвердить эту информацию.