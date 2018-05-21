Леонид Судаленко: «Тунеядские» комиссии на местах будут решать людские судьбы 21.05.2018, 16:32

Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

«Адвокат тунеядцев» хочет войти в комиссию, которая будет разбирать «трудные жизненные ситуации».

Гомельский правовой инспектор труда профсоюза РЭП Леонид Судаленко предлагает свою кандидатуру в комиссию по работе с «тунеядцами», чтобы рассказывать журналистам о каждом заседании, пишет praca-by.info.

Обновленный декрет о «тунеядцах» готов вступить в действие: за его обновленную версию проголосовал весь «парламент». По словам министра труда и соцзащиты, база будет готова к 1 декабря 2018 года, а сейчас только формируются комиссии, которые будут работать с базой «тунеядцев»: трудоспособных граждан, не занятых в экономике.

Согласно принятым нормативно-правовым документам, персональный состав комиссии утверждается решением местного исполкома.

Председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич в связи с этим предложил Председателю Гомельского городского исполнительного комитета включить в комиссию Леонида Судаленко, правового инспектора труда в Гомельской области, которого прошлой зимой люди назвали «адвокатом тунеядцев» - за активное участие в борьбе против декрета № 3.

Леонид Судаленко прокомментировал инициативу профсоюза:

– Почему бы мне не войти в состав комиссии? Комиссии на местах будут решать людские судьбы. Предполагаю, что при определении понятия «трудная жизненная ситуация» будет много субъективных мнений. Считаю, что я – как представитель профсоюза, который борется с тем самым декретом – добавлю прозрачности и гласности в работу комиссии. Ведь я буду делиться с журналистами содержанием каждого заседания, каждого принятого решения.

Ответ Гомельского городского исполнительного комитета ожидается через 15 рабочих дней.