Адвокат: Олег Сенцов готов продолжать голодовку вплоть до фатального конца 21.05.2018, 16:36

Олег Сенцов

Фото: Коммерсант

Незаконно заключенный в России украинский режиссер не верит ни в какое правосудие.

Адвокат украинского политзаключенного Олега Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что его подзащитный намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Об этом сообщает «Новое время».

"Он (Сенцов, - ред.) сказал, что будет голодать до конца, возможно до фатального конца. Зная Олега, будучи его адвокатом, он для себя определил достаточно такой серьезный шаг. Я ему предлагал юридически решить этот вопрос. Олег сказал, что не верит ни в какое правосудие. В ближайшее время я попытаюсь в очередной раз его посетить", - отметил адвокат.

В свою очередь сестра Сенцова добавила, что объявление голодовки стало неожиданностью.

"Голодовка для меня стала неожиданностью. Он пытался подготовить маму к этой новости, но здоровье ее это подрывает. Голодовка - это уже жест отчаянья. Этой голодовкой он пытается приблизить освобождение других заключенных. Голодовку он объявил перед чемпионатом мира, чтобы об этом узнало как можно больше людей", - сказала она.

Напомним, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Единственным условием прекращения голодовки он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

Олег Сенцов был задержан в Крыму 11 мая 2014 года правоохранительными органами РФ. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима.

Он находится в колонии в городе Лабытнанги и продолжает заниматься творчеством.