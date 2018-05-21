В Польше стремительно растет уровень промышленности 21.05.2018, 16:57

Промышленное производство в апреле этого года выросло на 9,3% в годовом исчислении.

Такие данные представило Главное статистическое управление. Как передает «Радио Польша», ведомство также сообщило, что уровень строительно-монтажной продукции в апреле был на 19,7% выше, чем годом ранее.

Экономист банка Zachodni WBK Гжегож Огонек подчеркнул, что данные о производстве приятно удивили.

«Такой результат в большой степени заслуга календаря, то есть в разнице количества рабочих дней. В апреле этого года их было больше, чем год назад. Этому также поспособствовало то, что Пасха в этом году была не в апреле, а в мае», - сказал он.

Однако эксперт указывает, что динамика роста уровня строительно-монтажного производства оказался ниже ожиданий.

Главное статистическое управление также сообщило, что с января по апрель уровень промышленного производства был на 6,4% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень строительно-монтажного производства в этот период был почти на 25% выше, чем в 2017 году.