Cуд оставил в силе приговор Галине Смирновой за День Воли 21.05.2018, 17:11

Галина Смирнова

Бобруйскую активистку превентивно задержали накануне 25 марта.

Галина Смирнова, лидер бобруйской ячейки Профосоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) направляла в суд г. Бобруйска и Бобруйского района жалобу на капитана милиции Козырева, который оштрафовал её за нарушение п.17.2 Правил дорожного движения Республики Беларусь (переход проезжей части в установленном месте), пишет «Бобруйский курьер».

Галину Смирнову задержали ночью 24 марта во дворе возле её подъезда. Её обвинили в переходе улицы не по пешеходному переходу и в неповиновении сотрудникам милиции. Активистка провела трое суток в ИВС.

Профсоюзный лидер утверждает, что всё это дело в отношении её полностью сфабриковано, а в изолятор её отправили, чтобы она не смогла поехать в Минск 25 марта на празднование Дня воли и 100-летия Белорусской Народной Республики.

Сотрудники ГАИ в протоколе утверждают, что задержали её в 23.55 23 марта при переходе улицы Московской в районе дома №31. При рассмотрении жалобы Смирнова пыталась обратить внимание суда на то, что дом №31 находится через дорогу от её дома, что этот дом – нежилой, там нет остановок общественного транспорта, и вообще – нет ни одной причины, по которой бы ей понадобилось ночью туда идти.

В указанное сотрудниками ГАИ время она вместе с подругами возвращалась домой с празднования юбилея БНР в офисе ОГП.

Такси остановилось возле дома №71 по Урицкого, откуда активистка и пошла домой.

Галина Смирнова подчёркивала также в суде, что при задержании были нарушены все её права – ей не дали позвонить мужу, сообщить отцу-инвалиду, что она не сможет к нему приехать, не позволили связаться с адвокатом.

Рассмотрев жалобу активистки, суд г.Бобруйска и Бобруйского района постановил оставить в силе решение о штрафе в размере одной базовой величины. Представитель ГАИ на слушание не явился.

Вместе с Галиной Смирновой по такому же обвинению в тот же день, 24 марта, задержали активистку БХД Таисию Кабанчук. Она также провела в ИВС три ночи за переход улицы в неположенном месте и неподчинение сотрудникам милиции и получила по этим статьям штрафы.