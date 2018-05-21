Власти Швеции начали рассылать брошюры с инструкциями на случай войны 21.05.2018, 17:50

Листовки рассылают по всем 4,8 миллионам домохозяйств страны.

Правительство Швеции начало распространение брошюр с инструкциями о том, что делать в случае войны или террористических атак, подготовленных Шведским гражданским агентством по чрезвычайным ситуациям, передает The Guardian (перевод - «Новое время»).

20-страничный буклет Om krisen eller kriget kommer («Если наступит кризис или война»), который рассылают по всем 4,8 миллионам домашних хозяйств страны, объясняет, как обеспечить себя базовыми потребностями: едой, водой и теплом; что означают различные типы сирен и предупреждений и как можно посодействовать "тотальной обороне" Швеции.

"Цель этой брошюры — помочь нам стать более подготовленными ко всему, начиная от серьезных происшествий, экстремальных погодных условий и кибератак, и заканчивая вооруженными конфликтами", — говорится в брошюре.

Создатели буклетов сообщают о необходимости готовности к отражению разных типов атак против Швеции и отмечают, что даже сейчас против страны совершаются кибератаки и предпринимаются попытки влияния на мнение граждан через распространение неправдивой информации.

Фото: Thomas Henrikson, MSB

Шведское гражданское агентство по чрезвычайным ситуациям выделило такие типы потенциально возможных атак на свое государство:

- Кибератаки, которые выводят из строя важные IT-системы;

- Инфраструктурный саботаж (дороги, мосты, аэропорты, железные дороги, электрические кабели и атомные электростанции);

- Террористические атаки, которые направлены на большое количество людей или важные организации;

- Попытки влияния на мнения и действия шведских чиновников или жителей Швеции;

- Разрыв транспортных сетей, который приведет к сокращению поставок продовольствия и других товаров;

- Военная атака, например авиаудары, ракетные удары и другие проявления войны.

Генеральный директор Шведского гражданского агентства по чрезвычайным ситуациям Дэн Элиассон сообщил, что проводить данную информационную компанию поручило правительство страны, а при подготовке брошюры учитывалось данные опроса фокус-групп, которые показали недостаток конкретных советов в информационном пространстве на случай различных чрезвычайных ситуаций или войны.

"Если Швеция будет атакована другой страной, мы никогда не сдадимся. Вся информация о прекращении сопротивления ложна", — сообщается в буклете.

В январе 2018 года власти Эстонии заявили о своем намерении выпустить аналогичную брошюру, создание которой будет курировать Министерство внутренних дел страны.