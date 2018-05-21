Абсолютный рекорд: Бутылку виски продали за $1,1 миллион 21.05.2018, 17:41

Бутылка виски Macallan 1926 года розлива ушла с молотка за более чем миллион долларов на аукционе в Гонконге.

Это рекордная цена за бутылку алкоголя, пишет Bloomberg (перевод — nv.ua). Предыдущий рекорд был установлен часом ранее – еще одна бутылка Macallan 60-летней выдержки была продана за 1,01 млн долларов.

Обе проданные накануне бутылки были куплены на аукционе около 30 лет назад, и с тех пор не выставлялись на всеобщее обозрение.

Отмечается, что они были выпущены в качестве подарков для самых влиятельных и ценных клиентов Macallan, специально для которых известные художники лично украшали своими творениями этикетки бутылок. В частности, этикетка бутылки Macallan 1926 года украшена рисунком живописца-постмодерниста Валерио Адами, в то время как этикетка бутылки Macallan 60-летней выдержки вышла из-под руки художника Питера Блейка.

Проданные по рекордной цене виски являются частью ограниченной коллекции, которую именуют «священным граалем Macallan». Всего в эту коллекцию входит 24 бутылки.

Отметим, до нынешних торгов рекорд и звание самого дорогого виски в мире принадлежало шестилитровой бутылке 60-летнего виски Macallan, которая была продана почти за 632 тыс долларов в 2014 году.