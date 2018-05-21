закрыть
21 мая 2018, понедельник, 18:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

«Битва перевозчиков»: цены на некоторые поездки на маршрутках снизились в три раза

2
  • 21.05.2018, 17:55
Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Больше трех месяцев прошло с начала конфликта между властями и владельцами междугородних маршруток.

Такой вид деятельности считался «нерегулярными перевозками», и в конце февраля нерегулярщиков обязали отправляться с вокзала, ездить по четкому маршруту, разработать расписание, платить за услуги оператору автоперевозок и вокзалу… А главное, госоператор (организация, которая принимает заявки, согласовывает маршруты и расписание, выдает разрешения) сможет устраивать конкурс среди перевозчиков, и на линии останутся не все, пишет kp.by.

Некоторые перевозчики остановили работу. Транспортный коллапс возник в Полоцке и Новополоцке, Солигорске, Слуцке, Копыле и Лунинце, Бобруйске, Лиде. Госпредприятия выводили на линии дополнительные автобусы, но пассажиры были недовольны: долго едут, расписание неудобное, нет wi-fi, не работает печка…

Со временем ситуация выровнялась, маршрутчики начали заключать договоры на регулярные перевозки. По данным Минтранса, к апрелю 180 нерегулярщиков получили право работы на регулярных маршрутах. Мы просмотрели сообщество «Транспорт Беларусь», в котором состоит 23 тысячи человек, где в марте кипели страсти, люди выражали недовольство, собирали подписи под обращением в администрацию правителя. Теперь здесь тихо.

- Нерегулящики прекратили борьбу? - задается вопросом один из пользователей.

Похоже на то: обсуждают лишь результаты работы специальной рабочей группы при Совете по развитию предпринимательства. Представители бизнеса описали два варианта решения проблемы с маршрутками. Первый: конкурсную систему оставить, но заморозить ее на год. А еще - заблокировать сайты и приложения, которые ищут попутчиков, и наказывать перевозчиков, которые под видом нерегулярных перевозок занимаются регулярными. Второе предложение: конкурсную систему отменить, но в течение двух лет установить требования к машинам и водителям. Аналитическую записку отправили в совет, сейчас ее рассматривают.

Перевозчики ценами за проезд борются за пассажиров
Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Маршрутки Минск - Слуцк подешевели до 2 рублей

Некоторые перевозчики, пришедшие на рынок после обострения ситуации, проводят агрессивную маркетинговую политику и сильно демпингуют. Так, например, поступил «Флешэкспресс»: с недавнего времени билет на проезд из Минска в Слуцк или обратно стоит 2 рубля, вместо привычных 6. Чтобы не потерять пассажиров, слуцкие перевозчики тоже вынуждены были снизить цены.

- Учитывая, что везти пассажиров дешевле 4 рублей невыгодно, никто не знает, чем это закончится, - говорит один из перевозчиков. - Лично мы считаем такие вещи недобросовестной конкуренцией. Но пассажиры - в плюсе... Хотя понятно, что вечно это не будет продолжаться. Говорят, акция продлится месяц. Время покажет.

Снизились цены и на маршрутку до Солигорска: недавно она стоила 8 рублей, теперь - 6 рублей в выходные дни, 4 - в будни. Сколько времени продержится такая цена, диспетчеры не говорят.

Есть, конечно, и обратные примеры. Так, "Полоцкий экспресс" возит по маршруту Минск - Полоцк - Новополоцк, и его цена выросла с 7 до 10 рублей.


популярное за неделю

Мнение

Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами
Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами Артём Черняк
Мамы
Мамы Ирина Халип
Авантюра Лукашенко закончилась крахом
Авантюра Лукашенко закончилась крахом Павел Северинец
Вылетели с треском
Вылетели с треском Владимир Халип