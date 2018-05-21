«Битва перевозчиков»: цены на некоторые поездки на маршрутках снизились в три раза 2 21.05.2018, 17:55

Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Больше трех месяцев прошло с начала конфликта между властями и владельцами междугородних маршруток.

Такой вид деятельности считался «нерегулярными перевозками», и в конце февраля нерегулярщиков обязали отправляться с вокзала, ездить по четкому маршруту, разработать расписание, платить за услуги оператору автоперевозок и вокзалу… А главное, госоператор (организация, которая принимает заявки, согласовывает маршруты и расписание, выдает разрешения) сможет устраивать конкурс среди перевозчиков, и на линии останутся не все, пишет kp.by.

Некоторые перевозчики остановили работу. Транспортный коллапс возник в Полоцке и Новополоцке, Солигорске, Слуцке, Копыле и Лунинце, Бобруйске, Лиде. Госпредприятия выводили на линии дополнительные автобусы, но пассажиры были недовольны: долго едут, расписание неудобное, нет wi-fi, не работает печка…

Со временем ситуация выровнялась, маршрутчики начали заключать договоры на регулярные перевозки. По данным Минтранса, к апрелю 180 нерегулярщиков получили право работы на регулярных маршрутах. Мы просмотрели сообщество «Транспорт Беларусь», в котором состоит 23 тысячи человек, где в марте кипели страсти, люди выражали недовольство, собирали подписи под обращением в администрацию правителя. Теперь здесь тихо.

- Нерегулящики прекратили борьбу? - задается вопросом один из пользователей.

Похоже на то: обсуждают лишь результаты работы специальной рабочей группы при Совете по развитию предпринимательства. Представители бизнеса описали два варианта решения проблемы с маршрутками. Первый: конкурсную систему оставить, но заморозить ее на год. А еще - заблокировать сайты и приложения, которые ищут попутчиков, и наказывать перевозчиков, которые под видом нерегулярных перевозок занимаются регулярными. Второе предложение: конкурсную систему отменить, но в течение двух лет установить требования к машинам и водителям. Аналитическую записку отправили в совет, сейчас ее рассматривают.

Перевозчики ценами за проезд борются за пассажиров

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Маршрутки Минск - Слуцк подешевели до 2 рублей

Некоторые перевозчики, пришедшие на рынок после обострения ситуации, проводят агрессивную маркетинговую политику и сильно демпингуют. Так, например, поступил «Флешэкспресс»: с недавнего времени билет на проезд из Минска в Слуцк или обратно стоит 2 рубля, вместо привычных 6. Чтобы не потерять пассажиров, слуцкие перевозчики тоже вынуждены были снизить цены.

- Учитывая, что везти пассажиров дешевле 4 рублей невыгодно, никто не знает, чем это закончится, - говорит один из перевозчиков. - Лично мы считаем такие вещи недобросовестной конкуренцией. Но пассажиры - в плюсе... Хотя понятно, что вечно это не будет продолжаться. Говорят, акция продлится месяц. Время покажет.

Снизились цены и на маршрутку до Солигорска: недавно она стоила 8 рублей, теперь - 6 рублей в выходные дни, 4 - в будни. Сколько времени продержится такая цена, диспетчеры не говорят.

Есть, конечно, и обратные примеры. Так, "Полоцкий экспресс" возит по маршруту Минск - Полоцк - Новополоцк, и его цена выросла с 7 до 10 рублей.