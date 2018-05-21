Минфин США ударит по рынкам рекордным изъятием долларов 21.05.2018, 18:02

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Американское казначейство планирует продать госбумаг на $265 миллиардов, поставив рекорд с 2010 года.

Минфин США продолжает увеличивать объем привлечения долга на рынке, изымая долларовую массу для финансирования экономических инициатив администрации Дональда Трампа.

На текущей неделе американское казначейство планирует продать госбумаг на 265 млрд долларов, поставив рекорд с 2010 года, передает finanz.ru.

Инвесторам будут предложены 2-летние ноты на 33 млрд долларов, 5-летние - на 36 млрд долларов и 7-летние на 30 млрд.

Одновременно пройдет еженедельное размещение краткосрочных векселей на 150 млрд долларов и бумаг с плавающей ставкой на 16 млрд.

С учетом погашений аукционы потребуют изъятия с рынков 55 млрд долларов, следует из данных Минфина: первая порция - на 16 млрд долларов - уйдет 25 мая, а вторая - 39,4 млрд - в последний день месяца.

Очередная серия крупных аукционов в США сулит развивающимся рынкам новый виток оттока капитала и укрепления доллара, говорит главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов: по мере того, как доходности американских бумаг растут, фонды распродают валюты и долги EM и переводят средства в США.

На минувшей неделе доходность 10-летних американских облигаций превышала 3,1%, оформив новый 7-летний максимум. В понедельник она снизилась до 3,05%, но даже текущий уровень выше, чем у аналогичных бумаг любой из стран G7, отмечают аналитики Bianco Research.

В результате рынки - от России до Турции, которые влекли инвесторов высокими процентными ставками, теряют лоск: с начала мая стоимость страховки от дефолта (5-летних CDS) Бразилии, ЮАР и Мексики подскочила на 15-30 базисных пунктов, Аргентина не справилась с бегством инвесторов и ведет переговоры о помощи МВФ на 30 млрд долларов.

Из российских гособлигаций капитал уходит четыре недели подряд, отмечает стратег БКС Вячеслав Смольянинов: на прошлой неделе нерезиденты вывели с рынка РФ 140 млн долларов, а с начала мая отток превысил 500 млн.

Эпицентром кризиса на этой неделе, вероятно, станет Турция, говорит директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов: лира вновь тестирует отметку в 4,5 за доллар, на которой турецкий ЦБ выходил с интервенциями, продавая валюту из резервов.

На минувшей неделе бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд, турецкая лира ослабли против доллара на 2,6-4%. Рубль потерял лишь 0,5%, благодаря взлету цен на нефть и майскому налоговому периоду, который вынуждает экспортеров продавать валютную выручку.

"Тем не менее, рассчитывать на позитивную динамику российской валюты в условиях общей слабости всей группы валют EM крайне проблематично", - предупреждает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

Экономика США ускоряется, и инвесторы начинают опасаться, что ФРС пойдет на дополнительное ужесточение политики, говорит глава аналитики банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

Котировки фьючерсов на ставку ФРС закладывают 100% вероятности ее повышения в июне. Шансы на 4 повышения по итогам года рынок оценивает в 59%.