Джина Хаспел вступила в должность директора ЦРУ 21.05.2018, 18:49

Джина Хаспел

Первая женщина во главе ЦРУ Джина Хэспел приступила к исполнению своих обязанностей.

Джина Хаспел – первая в истории женщина-директор ЦРУ – в понедельник приносит присягу, передает «Голос Америки».

В церемонии в штаб-квартире ЦРУ, расположенной в пригороде Вашингтона, принимает участие президент США Дональд Трамп.

Сенат в четверг утвердил кандидатуру Хаспел 54 голосами против 45, завершив напряженный процесс, в ходе которого повышенное внимание было уделено практикам допроса, применявшимся ЦРУ.

В поддержку Хаспел проголосовали шестеро демократов, в то время как двое республиканцев выступили против ее кандидатуры. Хаспел, давно работавшая в ЦРУ, сменит на посту Майка Помпео, который в прошлом месяце был утвержден в должности госсекретаря.

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл выступил с похвалой в адрес Хаспел, отметив, что она «обладает уникальными профессиональными качествами, чтобы заниматься решением крупнейших проблем в сфере национальной безопасности» и что она сумела «заслужить уважение и восхищение сотрудников ЦРУ».

Выбор президента Трампа вызвал неоднозначную реакцию, поскольку Хаспел стояла во главе программы жестокого ведения допросов после терактов 11 сентября. Она также написала распоряжение об уничтожении видеозаписей, на которых, по мнению многих экспертов, были зафиксированы пытки подозреваемых в терроризме.

Демократ Патрик Лехи из Вермонта незадолго до голосования выступил против кандидатуры Хаспел, отметив, что ее профессиональная репутация «вызывает беспокойство».

«Я не ставлю под сомнение приверженность госпожи Хаспел интересам нашей национальной безопасности, но я ставлю под сомнение ее верность одной из ключевых ценностей нашей нации: что все люди имеют определенные неотчуждаемые права», – заявил Лехи, добавив, что принцип человеческого достоинства «несовместим с такими бесчеловечными практиками, как пытки».

В ходе слушаний в Сенате Хаспел неоднократно отказывалась ответить на вопрос о том, считает ли она жесткие методы допроса морально неправильными. Однако на прошлой неделе она написала письмо главному демократу в комитете, Марку Уорнеру, заявив, что ЦРУ не следовало применять указанные методы.

«Джина Хаспел станет первым за пятьдесят лет офицером оперативного отдела, возглавившим ЦРУ, – отметил Уорнер. – Я считаю, что она может и будет противостоять президенту, если ей прикажут сделать что-то незаконное или аморальное – например, возобновить пытки».